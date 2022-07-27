Кардиолог Конев объяснил, почему инфаркт стал болезнью молодежи

27 июля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Проблемы с сердцем начинаются у молодых людей, которые не соблюдают здоровый образ жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Малоподвижный образ жизни, несбалансированные питание и алкоголь являются главными причинами, почему инфаркт стал чаще встречаться у молодых людей. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Несбалансированность питания привела к тому, что довольно часто у молодых людей развивается нарушение липидного обмена. Это, в свою очередь, способствует поражению сосудистой стенки в виде формирования бляшки. Классический инфаркт — это бляшки, которые сидят в сосуде в сердце. Когда верхняя часть бляшки разрывается, образуется зона тромбоза, а он уже перекрывает сосуд. Как молодеет атеросклероз, так молодеет и инфаркт», — сказал Юрий Конев. Даже обыкновенная поездка на автомобиле влияет на развитие инфаркта, отметил профессор. «Большая часть липидов сжигается при физической нагрузке. Например, чтобы съесть мамонта, нашим предкам нужно было побегать. А мы сидим за рулем. Поездка на автомобиле, постоянное сидение за рулем — это и есть прямая дорога к инфаркту», — подчеркнул он. Что касается употребления алкоголя, кардиолог Конев привел пример Франции. «Северные народы пьют крепкие напитки. Если бы они пили красное хорошее вино в небольших дозах, от этого была бы только польза. Например, северная Франция, Нормандия, это зона употребления кальвадоса, яблочной водки. А южные провинции, это зона употребления вина. И вот в северных провинциях распространенность атеросклеротического поражения в разы больше, чем в южных. Это наглядный пример. И это при том, что на юге алкоголь употребляется практически ежедневно, но в небольших дозах», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Малоподвижный образ жизни, несбалансированные питание и алкоголь являются главными причинами, почему инфаркт стал чаще встречаться у молодых людей. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Несбалансированность питания привела к тому, что довольно часто у молодых людей развивается нарушение липидного обмена. Это, в свою очередь, способствует поражению сосудистой стенки в виде формирования бляшки. Классический инфаркт — это бляшки, которые сидят в сосуде в сердце. Когда верхняя часть бляшки разрывается, образуется зона тромбоза, а он уже перекрывает сосуд. Как молодеет атеросклероз, так молодеет и инфаркт», — сказал Юрий Конев. Даже обыкновенная поездка на автомобиле влияет на развитие инфаркта, отметил профессор. «Большая часть липидов сжигается при физической нагрузке. Например, чтобы съесть мамонта, нашим предкам нужно было побегать. А мы сидим за рулем. Поездка на автомобиле, постоянное сидение за рулем — это и есть прямая дорога к инфаркту», — подчеркнул он. Что касается употребления алкоголя, кардиолог Конев привел пример Франции. «Северные народы пьют крепкие напитки. Если бы они пили красное хорошее вино в небольших дозах, от этого была бы только польза. Например, северная Франция, Нормандия, это зона употребления кальвадоса, яблочной водки. А южные провинции, это зона употребления вина. И вот в северных провинциях распространенность атеросклеротического поражения в разы больше, чем в южных. Это наглядный пример. И это при том, что на юге алкоголь употребляется практически ежедневно, но в небольших дозах», — заключил собеседник агентства.