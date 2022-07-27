МИД РФ пригрозил Западу на увеличение поставок оружия Украине

28 июля 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Гаврилов: если ВСУ обстреляют из американских РСЗО или другого оружия НАТО территорию РФ, «последствия будут более, чем серьезные» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия даст жесткий ответ Западу на увеличение поставок оружия Украине. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить РФ перейти к более жестким ответным действиям. Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов», — написано на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД). По словам Гаврилова, Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. Обращаясь к украинским военным, Константин Гаврилов попросил их не дать «заокеанским хозяевам» притупить их бдительность. «Если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более, чем серьезные», — подчеркнул он. Страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву и усиливать антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом агентство Bloomberg отметило, что президент РФ Владимир Путин может воспользоваться сильной стороной Запада — демократией — для победы в спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия даст жесткий ответ Западу на увеличение поставок оружия Украине. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить РФ перейти к более жестким ответным действиям. Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов», — написано на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД). По словам Гаврилова, Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. Обращаясь к украинским военным, Константин Гаврилов попросил их не дать «заокеанским хозяевам» притупить их бдительность. «Если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более, чем серьезные», — подчеркнул он. Страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву и усиливать антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом агентство Bloomberg отметило, что президент РФ Владимир Путин может воспользоваться сильной стороной Запада — демократией — для победы в спецоперации.