Зеленский отчитался перед сенаторами США, прибывшими в Киев

30 августа 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский отчитался перед сенаторами США о ситуации на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Киеве американских сенаторов Роберта Портмана и Эми Кобушар, которым отчитался о ситуации на фронте. Об этом украинский лидер сообщил в своем telegram-канале. «Приветствую на Украине сенаторов США Роберта Портмана и Эми Клобушар. Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для нас. Мы подробно обсудили ситуацию на фронте», — сообщил Владимир Зеленский. Ранее в Киев прибыла делегация МАГАТЭ, которая должна направиться на Запорожскую АЭС, сообщает RT. Зеленский провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. 18 августа Украину посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для проведения трехсторонней встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Киеве американских сенаторов Роберта Портмана и Эми Кобушар, которым отчитался о ситуации на фронте. Об этом украинский лидер сообщил в своем telegram-канале. «Приветствую на Украине сенаторов США Роберта Портмана и Эми Клобушар. Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для нас. Мы подробно обсудили ситуацию на фронте», — сообщил Владимир Зеленский. Ранее в Киев прибыла делегация МАГАТЭ, которая должна направиться на Запорожскую АЭС, сообщает RT. Зеленский провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. 18 августа Украину посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для проведения трехсторонней встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.