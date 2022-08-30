Зеленский отчитался перед сенаторами США, прибывшими в Киев

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский отчитался перед сенаторами США о ситуации на фронте Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Киеве американских сенаторов Роберта Портмана и Эми Кобушар, которым отчитался о ситуации на фронте. Об этом украинский лидер сообщил в своем telegram-канале.

«Приветствую на Украине сенаторов США Роберта Портмана и Эми Клобушар. Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для нас. Мы подробно обсудили ситуацию на фронте», — сообщил Владимир Зеленский.

Ранее в Киев прибыла делегация МАГАТЭ, которая должна направиться на Запорожскую АЭС, сообщает RT. Зеленский провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. 18 августа Украину посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для проведения трехсторонней встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Киеве американских сенаторов Роберта Портмана и Эми Кобушар, которым отчитался о ситуации на фронте. Об этом украинский лидер сообщил в своем telegram-канале. «Приветствую на Украине сенаторов США Роберта Портмана и Эми Клобушар. Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса очень ценна для нас. Мы подробно обсудили ситуацию на фронте», — сообщил Владимир Зеленский. Ранее в Киев прибыла делегация МАГАТЭ, которая должна направиться на Запорожскую АЭС, сообщает RT. Зеленский провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. 18 августа Украину посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для проведения трехсторонней встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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