В Греции жестко ответили Зеленскому на попытки «руководить Европой»

Naftemporiki: Зеленский не должен руководить Европой

04 сентября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

По словам греческого издания, в этой войне нужно найти компромиссное решение, которое Зеленский не обсуждает Фото: Александр Елизаров © URA.RU Призывы президента Украины Владимира Зеленского к ужесточению санкций против России не должны определять политику Европы. С таким заявлением выступило греческое издание Naftemporiki. «Зеленский задал линию, которой должен следовать ЕС. Президент Украины в своем ежедневном послании в субботу вечером призвал ЕС еще больше ужесточить санкции против России. Усилить давление на Москву, чтобы ограничить доходы страны от нефти и газа. Мы понимаем терзания Зеленского, но в этом конфликте нужно найти компромиссное решение. Которое он сам даже не обсуждает, под давлением с другой стороны Атлантики. Конфликт не может продолжаться бесконечно. И, конечно же, Зеленский не должен руководить Европой. Это руководство ведет ее, к сожалению, в бездну…», — сообщает греческое издание. Издание Naftemporiki также отметило, что европейцы готовятся к самой суровой зиме за последние десятилетия не по своей вине. Инфляция съедает их доходы, а правительства стран Евросоюза изо всех сил пытаются выровнять бюджетный цикл, чтобы найти деньги для субсидирования счетов за электричество и газ. Ранее в Чехии прошел митинг против антироссийской политики властей, загнавшей страну в энергокризис. С требованием отставки премьер-министра Петра Фиалы на улицы вышло около 70 тысяч человек. Страны Европы, США, Япония и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации РФ на Украине, однако из-за этого начался энергетический кризис и выросла инфляция. Зеленский, в свою очередь, не раз призывал страны Запада усилить санкции против России, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к ужесточению санкций против России не должны определять политику Европы. С таким заявлением выступило греческое издание Naftemporiki. «Зеленский задал линию, которой должен следовать ЕС. Президент Украины в своем ежедневном послании в субботу вечером призвал ЕС еще больше ужесточить санкции против России. Усилить давление на Москву, чтобы ограничить доходы страны от нефти и газа. Мы понимаем терзания Зеленского, но в этом конфликте нужно найти компромиссное решение. Которое он сам даже не обсуждает, под давлением с другой стороны Атлантики. Конфликт не может продолжаться бесконечно. И, конечно же, Зеленский не должен руководить Европой. Это руководство ведет ее, к сожалению, в бездну…», — сообщает греческое издание. Издание Naftemporiki также отметило, что европейцы готовятся к самой суровой зиме за последние десятилетия не по своей вине. Инфляция съедает их доходы, а правительства стран Евросоюза изо всех сил пытаются выровнять бюджетный цикл, чтобы найти деньги для субсидирования счетов за электричество и газ. Ранее в Чехии прошел митинг против антироссийской политики властей, загнавшей страну в энергокризис. С требованием отставки премьер-министра Петра Фиалы на улицы вышло около 70 тысяч человек. Страны Европы, США, Япония и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации РФ на Украине, однако из-за этого начался энергетический кризис и выросла инфляция. Зеленский, в свою очередь, не раз призывал страны Запада усилить санкции против России, пишет «Национальная служба новостей».