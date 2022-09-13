В ЦБ предупредили о рисках при оформлении зарубежных банковских карт

14 сентября 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Эксперт рекомендует внимательно читать договор при оформлении зарубежной карты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне оформляют в странах ближнего зарубежья карты, чтобы расплачиваться ими во время поездок заграницу и оплачивать покупки на иностранных сайтах. Однако, выбирая такой инструмент, следует внимательно прочитать договор во избежание финансовых рисков. Такой совет дал заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. «Подводными камнями являются два момента. Первое — если вы планируете удаленное получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту. Лучше самому съездить и получить ее», — рассказал эксперт в беседе с радио Sputnik. Кроме того, граждане России обязаны информировать налоговую службу о движении средств на своих счетах. «Если не сделать этого вовремя, будет штраф. Это момент, о котором очень многие забывают. Если вы закрываете счет, об этом также надо уведомить налоговую», — пояснил Мехтиев. При оформлении зарубежной банковской карты представитель ЦБ рекомендует учитывать целесообразность этого шага. «Если речь идет о зарубежных поездках, нужно оценивать их вероятность, наличие визы и прочие факторы, особенно в текущей ситуации. Кроме того, за рубежом не каждый банк готов открыть вам счет без вида на жительство, трудового контракта, поэтому могут быть большие комиссии», — предупредил он. Ранее в Центробанке рассказывали о новых мошеннических схемах, возникших после ряда санкций на платежные системы. Эксперт по кибербезопасности предупреждал, что злоумышленники предлагают россиянам дистанционно открыть счета в зарубежном банке без личного присутствия с указанием паспортных данных. Деньги за оплаченную «услугу» пропадут, а у злоумышленников сохранятся персональные данные. В марте международные платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России из-за санкций со стороны Запада. Туроператоры начали предлагать россиянам туры в ближнее зарубежье с целью оформления этих карт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне оформляют в странах ближнего зарубежья карты, чтобы расплачиваться ими во время поездок заграницу и оплачивать покупки на иностранных сайтах. Однако, выбирая такой инструмент, следует внимательно прочитать договор во избежание финансовых рисков. Такой совет дал заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. «Подводными камнями являются два момента. Первое — если вы планируете удаленное получение зарубежной карты, велик риск мошенничества. Нужно быть уверенным, что вам действительно привезут эту карту. Лучше самому съездить и получить ее», — рассказал эксперт в беседе с радио Sputnik. Кроме того, граждане России обязаны информировать налоговую службу о движении средств на своих счетах. «Если не сделать этого вовремя, будет штраф. Это момент, о котором очень многие забывают. Если вы закрываете счет, об этом также надо уведомить налоговую», — пояснил Мехтиев. При оформлении зарубежной банковской карты представитель ЦБ рекомендует учитывать целесообразность этого шага. «Если речь идет о зарубежных поездках, нужно оценивать их вероятность, наличие визы и прочие факторы, особенно в текущей ситуации. Кроме того, за рубежом не каждый банк готов открыть вам счет без вида на жительство, трудового контракта, поэтому могут быть большие комиссии», — предупредил он. Ранее в Центробанке рассказывали о новых мошеннических схемах, возникших после ряда санкций на платежные системы. Эксперт по кибербезопасности предупреждал, что злоумышленники предлагают россиянам дистанционно открыть счета в зарубежном банке без личного присутствия с указанием паспортных данных. Деньги за оплаченную «услугу» пропадут, а у злоумышленников сохранятся персональные данные. В марте международные платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России из-за санкций со стороны Запада. Туроператоры начали предлагать россиянам туры в ближнее зарубежье с целью оформления этих карт.