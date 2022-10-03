Арестович назвал «аборигенами» Маска и Папу Римского за их позицию по Украине

Идеи Маска вызвали резкое осуждение в офисе президента УкраиныФото: Официальный сайт президента Украины
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович возмутился высказываниями основателя компании SpaceX Илона Маска и Папы Римского Франциска об урегулировании ситуации на Украине. В своем Telegram он назвал их «аборигенами», призвав «добить» их идеи.
«Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. <…> Франциск, теперь марсианин», — написал Арестович. По мнению политика, озвученные Маском и Франциском идеи уже стали интеллектуальным западным трендом, который советник главы офиса Зеленского пообещал «добить».
В своем аккаунте в Twitter Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Бизнесмен написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Кроме того, предприниматель назвал четыре пункта для урегулирования конфликта, а также усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Папа Римский также ранее высказался в поддержку мирного урегулирования. Он призвал лидеров России и Украины использовать всевозможные дипломатические методы для скорейшего завершения конфликта.
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович возмутился высказываниями основателя компании SpaceX Илона Маска и Папы Римского Франциска об урегулировании ситуации на Украине. В своем Telegram он назвал их «аборигенами», призвав «добить» их идеи. «Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. <…> Франциск, теперь марсианин», — написал Арестович. По мнению политика, озвученные Маском и Франциском идеи уже стали интеллектуальным западным трендом, который советник главы офиса Зеленского пообещал «добить». В своем аккаунте в Twitter Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Бизнесмен написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Кроме того, предприниматель назвал четыре пункта для урегулирования конфликта, а также усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Папа Римский также ранее высказался в поддержку мирного урегулирования. Он призвал лидеров России и Украины использовать всевозможные дипломатические методы для скорейшего завершения конфликта.