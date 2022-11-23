РБК: россияне устроили всплеск на получение загранпаспортов в 2022 году

Число загранпаспортов, выданных в 2022 году, является рекордным за последние три года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Количество загранпаспортов, выданных россиянам с января по октябрь 2022 года на треть превышает их количество, выданное в 2021-м за тот же период. Об этом сообщает РБК.

«Всего с января по октябрь россиянам было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов — на треть больше аналогичного периода 2021 года», — пишет издание. В нем уточнили, что число выданных за этот период загранпаспортов является рекордным и за последние три года.

Ранее издание Forbes, ссылаясь на информацию от источника из Администрации президента, сообщало, что после объявления в России частичной мобилизации страну покинули около 700 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, опроверг эту информацию, назвав ее «уткой», передает «Национальная служба новостей».