РБК: россияне устроили всплеск на получение загранпаспортов в 2022 году

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Число загранпаспортов, выданных в 2022 году, является рекордным за последние три года Фото:

Количество загранпаспортов, выданных россиянам с января по октябрь 2022 года на треть превышает их количество, выданное в 2021-м за тот же период. Об этом сообщает РБК.

«Всего с января по октябрь россиянам было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов — на треть больше аналогичного периода 2021 года», — пишет издание. В нем уточнили, что число выданных за этот период загранпаспортов является рекордным и за последние три года.

Ранее издание Forbes, ссылаясь на информацию от источника из Администрации президента, сообщало, что после объявления в России частичной мобилизации страну покинули около 700 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, опроверг эту информацию, назвав ее «уткой», передает «Национальная служба новостей».

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Количество загранпаспортов, выданных россиянам с января по октябрь 2022 года на треть превышает их количество, выданное в 2021-м за тот же период. Об этом сообщает РБК. «Всего с января по октябрь россиянам было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов — на треть больше аналогичного периода 2021 года», — пишет издание. В нем уточнили, что число выданных за этот период загранпаспортов является рекордным и за последние три года. Ранее издание Forbes, ссылаясь на информацию от источника из Администрации президента, сообщало, что после объявления в России частичной мобилизации страну покинули около 700 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, опроверг эту информацию, назвав ее «уткой», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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