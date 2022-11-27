Жительница Чечни отказалась от объятий Путина на встрече с матерями военнослужащих. Видео

27 ноября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Жительница Чечни отказалась от объятий с Владимиром Путиным, сославшись на обычаи своего народа Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Чечни отказалась от объятий президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с матерями военнослужащих из-за обычаев. Об этом написал журналист кремлевского пула Павел Зарубин, приложив соответствующее видео. «У нас нельзя целоваться и руку подавать. У нас свои обычаи. С чужим мужиком не положено», — обратилась к российскому главе государства жительница Чеченской республики, когда Путин хотел ее приобнять. Ранее президент России накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрало главное из заявлений российского президента. Также глава российского государства провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Они обсуждали ход проведения спецоперации и участие в ней чеченских бойцов.

Жительница Чечни отказалась от объятий президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с матерями военнослужащих из-за обычаев. Об этом написал журналист кремлевского пула Павел Зарубин, приложив соответствующее видео. «У нас нельзя целоваться и руку подавать. У нас свои обычаи. С чужим мужиком не положено», — обратилась к российскому главе государства жительница Чеченской республики, когда Путин хотел ее приобнять. Ранее президент России накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрало главное из заявлений российского президента. Также глава российского государства провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Они обсуждали ход проведения спецоперации и участие в ней чеченских бойцов.