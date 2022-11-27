Жительница Чечни отказалась от объятий Путина на встрече с матерями военнослужащих. Видео

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Жительница Чечни отказалась от объятий с Владимиром Путиным, сославшись на обычаи своего народа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жительница Чечни отказалась от объятий президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с матерями военнослужащих из-за обычаев. Об этом написал журналист кремлевского пула Павел Зарубин, приложив соответствующее видео.

«У нас нельзя целоваться и руку подавать. У нас свои обычаи. С чужим мужиком не положено», — обратилась к российскому главе государства жительница Чеченской республики, когда Путин хотел ее приобнять.

Ранее президент России накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрало главное из заявлений российского президента. Также глава российского государства провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Они обсуждали ход проведения спецоперации и участие в ней чеченских бойцов.

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Жительница Чечни отказалась от объятий президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с матерями военнослужащих из-за обычаев. Об этом написал журналист кремлевского пула Павел Зарубин, приложив соответствующее видео. «У нас нельзя целоваться и руку подавать. У нас свои обычаи. С чужим мужиком не положено», — обратилась к российскому главе государства жительница Чеченской республики, когда Путин хотел ее приобнять. Ранее президент России накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрало главное из заявлений российского президента. Также глава российского государства провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Они обсуждали ход проведения спецоперации и участие в ней чеченских бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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