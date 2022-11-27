Жительница Чечни отказалась от объятий президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с матерями военнослужащих из-за обычаев. Об этом написал журналист кремлевского пула Павел Зарубин, приложив соответствующее видео.
«У нас нельзя целоваться и руку подавать. У нас свои обычаи. С чужим мужиком не положено», — обратилась к российскому главе государства жительница Чеченской республики, когда Путин хотел ее приобнять.
Ранее президент России накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрало главное из заявлений российского президента. Также глава российского государства провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Они обсуждали ход проведения спецоперации и участие в ней чеченских бойцов.
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Жительница Чечни отказалась от объятий президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с матерями военнослужащих из-за обычаев. Об этом написал журналист кремлевского пула Павел Зарубин, приложив соответствующее видео. «У нас нельзя целоваться и руку подавать. У нас свои обычаи. С чужим мужиком не положено», — обратилась к российскому главе государства жительница Чеченской республики, когда Путин хотел ее приобнять. Ранее президент России накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрало главное из заявлений российского президента. Также глава российского государства провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Они обсуждали ход проведения спецоперации и участие в ней чеченских бойцов.