Инфекционист предупредил о странной смерти россиян от нового штамма гриппа Инфекционист Коновалов: свиной грипп может привести к смерти человека из-за хронических заболеваний 13 декабря 2022 в 19:24 Размер текста - 17 + В группу риска для свиного гриппа попадают люди, страдающие хроническими заболеваниями, считает Иван Коновалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 В группу риска для свиного гриппа попадают люди, страдающие хроническими заболеваниями. Именно они и могут стать причиной смерти на фоне недавно перенесшего гриппа. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. «Классические для гриппа группы риска — это люди, страдающие <…> хронической патологией, включая гипертоническую болезнь, перенесшие инсульт. <…> Это может стать причиной так называемой отсроченной смерти», — уточнил иммунолог в интервью « Газете.ру ». По его мнению, отсроченная гибель заключается в смерти человека спустя некоторое время после перенесенного гриппа. Ранее Роспотребнадзор привел статистику заболеваемости «свиным гриппом» в стране. Новый штамм гриппа обнаружен в 82 субъектах РФ. В начале декабря начали поступать сообщения о распространении «свиного гриппа» в стране. В группу риска для свиного гриппа попадают люди, страдающие хроническими заболеваниями. Именно они и могут стать причиной смерти на фоне недавно перенесшего гриппа. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. «Классические для гриппа группы риска — это люди, страдающие <…> хронической патологией, включая гипертоническую болезнь, перенесшие инсульт. <…> Это может стать причиной так называемой отсроченной смерти», — уточнил иммунолог в интервью «Газете.ру». По его мнению, отсроченная гибель заключается в смерти человека спустя некоторое время после перенесенного гриппа. Ранее Роспотребнадзор привел статистику заболеваемости «свиным гриппом» в стране. Новый штамм гриппа обнаружен в 82 субъектах РФ. В начале декабря начали поступать сообщения о распространении «свиного гриппа» в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям