Инфекционист предупредил о странной смерти россиян от нового штамма гриппа

В группу риска для свиного гриппа попадают люди, страдающие хроническими заболеваниями. Именно они и могут стать причиной смерти на фоне недавно перенесшего гриппа. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.
«Классические для гриппа группы риска — это люди, страдающие <…> хронической патологией, включая гипертоническую болезнь, перенесшие инсульт. <…> Это может стать причиной так называемой отсроченной смерти», — уточнил иммунолог в интервью «Газете.ру». По его мнению, отсроченная гибель заключается в смерти человека спустя некоторое время после перенесенного гриппа.
Ранее Роспотребнадзор привел статистику заболеваемости «свиным гриппом» в стране. Новый штамм гриппа обнаружен в 82 субъектах РФ. В начале декабря начали поступать сообщения о распространении «свиного гриппа» в стране.
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В группу риска для свиного гриппа попадают люди, страдающие хроническими заболеваниями. Именно они и могут стать причиной смерти на фоне недавно перенесшего гриппа. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. «Классические для гриппа группы риска — это люди, страдающие <…> хронической патологией, включая гипертоническую болезнь, перенесшие инсульт. <…> Это может стать причиной так называемой отсроченной смерти», — уточнил иммунолог в интервью «Газете.ру». По его мнению, отсроченная гибель заключается в смерти человека спустя некоторое время после перенесенного гриппа. Ранее Роспотребнадзор привел статистику заболеваемости «свиным гриппом» в стране. Новый штамм гриппа обнаружен в 82 субъектах РФ. В начале декабря начали поступать сообщения о распространении «свиного гриппа» в стране.