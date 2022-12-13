Инфекционист предупредил о странной смерти россиян от нового штамма гриппа

Инфекционист Коновалов: свиной грипп может привести к смерти человека из-за хронических заболеваний
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В группу риска для свиного гриппа попадают люди, страдающие хроническими заболеваниями, считает Иван Коновалов Фото:
новость из сюжета
Свиной грипп — 2022

В группу риска для свиного гриппа попадают люди, страдающие хроническими заболеваниями. Именно они и могут стать причиной смерти на фоне недавно перенесшего гриппа. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

«Классические для гриппа группы риска — это люди, страдающие <…> хронической патологией, включая гипертоническую болезнь, перенесшие инсульт. <…> Это может стать причиной так называемой отсроченной смерти», — уточнил иммунолог в интервью «Газете.ру». По его мнению, отсроченная гибель заключается в смерти человека спустя некоторое время после перенесенного гриппа.

Ранее Роспотребнадзор привел статистику заболеваемости «свиным гриппом» в стране. Новый штамм гриппа обнаружен в 82 субъектах РФ. В начале декабря начали поступать сообщения о распространении «свиного гриппа» в стране.

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В группу риска для свиного гриппа попадают люди, страдающие хроническими заболеваниями. Именно они и могут стать причиной смерти на фоне недавно перенесшего гриппа. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. «Классические для гриппа группы риска — это люди, страдающие <…> хронической патологией, включая гипертоническую болезнь, перенесшие инсульт. <…> Это может стать причиной так называемой отсроченной смерти», — уточнил иммунолог в интервью «Газете.ру». По его мнению, отсроченная гибель заключается в смерти человека спустя некоторое время после перенесенного гриппа. Ранее Роспотребнадзор привел статистику заболеваемости «свиным гриппом» в стране. Новый штамм гриппа обнаружен в 82 субъектах РФ. В начале декабря начали поступать сообщения о распространении «свиного гриппа» в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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