Сенатор Климов потребовал выплатить РФ компенсацию за ущерб в Донбассе

Сенатор Климов: Россия всеми доступными силами будет добиваться возмещения ущерба от Украины

14 декабря 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Россия будет добиваться от Украины компенсацию за нанесенный ущерб регионам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет всеми доступными силами добиваться возмещения ущерба, который нанесла Украина регионам страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина нанесла ущерб региону более чем на 1,3 триллиона рублей с 2014 года. Он уточнил, что эта цифра по разрушенному жилью, однако еще стоит учесть пострадавшие от обстрелов предприятия и объекты критической инфраструктуры. «Денис Пушилин выполняет обязанности главы конкретного региона. Ничто не мешает его коллегам делать то же самое. В принципе, это правильно. А потом надо всеми доступными нам силами добиваться от тех, кто этот ущерб нанес, его компенсировать», — сказал Андрей Климов. 10 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Германия и Франция несут ответственность за происходящее на Украине, поэтому они должны выплатить Донбассу компенсацию ущерба. Он объяснил свою позицию тем, что в 2014 году Париж и Берлин подписали документ между оппозицией и законной властью Киева, что закончилось госпереворотом. Кроме того, эти страны приняли участие в заключении Минских соглашений, которые Украина не соблюдала, заявлял Володин.

Россия будет всеми доступными силами добиваться возмещения ущерба, который нанесла Украина регионам страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина нанесла ущерб региону более чем на 1,3 триллиона рублей с 2014 года. Он уточнил, что эта цифра по разрушенному жилью, однако еще стоит учесть пострадавшие от обстрелов предприятия и объекты критической инфраструктуры. «Денис Пушилин выполняет обязанности главы конкретного региона. Ничто не мешает его коллегам делать то же самое. В принципе, это правильно. А потом надо всеми доступными нам силами добиваться от тех, кто этот ущерб нанес, его компенсировать», — сказал Андрей Климов. 10 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Германия и Франция несут ответственность за происходящее на Украине, поэтому они должны выплатить Донбассу компенсацию ущерба. Он объяснил свою позицию тем, что в 2014 году Париж и Берлин подписали документ между оппозицией и законной властью Киева, что закончилось госпереворотом. Кроме того, эти страны приняли участие в заключении Минских соглашений, которые Украина не соблюдала, заявлял Володин.