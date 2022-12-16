В США оценили возможность наступления войск РФ на Киев

Белый дом не видит признаков наступления РФ на Киев

16 декабря 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Россия не будет наступать на Киев, считают в Белом доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белом доме считают, что Россия не готовит наступление на Киев. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», — высказался Кирби во время брифинга, который транслировался на сайте Белого дома. Также он добавил, что США будут максимально следить за ситуацией на предполагаемом киевском направлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее американский аналитический центр «Институт по изучению войны» заявлял, что Россия будет наступать на Киев зимой. Армия России уже выходила киевский рубеж, однако в марте это направление было свернуто.

В Белом доме считают, что Россия не готовит наступление на Киев. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», — высказался Кирби во время брифинга, который транслировался на сайте Белого дома. Также он добавил, что США будут максимально следить за ситуацией на предполагаемом киевском направлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее американский аналитический центр «Институт по изучению войны» заявлял, что Россия будет наступать на Киев зимой. Армия России уже выходила киевский рубеж, однако в марте это направление было свернуто.