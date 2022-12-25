Российские военные уничтожили американские гаубицы и польскую самоходку

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Армия России уничтожила технику Запада на Украине, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила три артиллерийские системы М777, произведенные в США, в районе населенных пунктов Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в ДНР. Также была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб» в районе города Северск в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка „Краб“. В районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США», — говорится в telegram-канале министерства.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что одной из причин СВО стало невыполнение Минских соглашений, передают «Невские новости». После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. Так, в октябре США выделили сотни миллионов долларов военной помощи Украине.

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Армия России уничтожила три артиллерийские системы М777, произведенные в США, в районе населенных пунктов Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в ДНР. Также была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб» в районе города Северск в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка „Краб“. В районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США», — говорится в telegram-канале министерства. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что одной из причин СВО стало невыполнение Минских соглашений, передают «Невские новости». После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. Так, в октябре США выделили сотни миллионов долларов военной помощи Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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