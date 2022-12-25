Российские военные уничтожили американские гаубицы и польскую самоходку

25 декабря 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Армия России уничтожила технику Запада на Украине, сообщили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России уничтожила три артиллерийские системы М777, произведенные в США, в районе населенных пунктов Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в ДНР. Также была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб» в районе города Северск в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка „Краб“. В районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США», — говорится в telegram-канале министерства. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что одной из причин СВО стало невыполнение Минских соглашений, передают «Невские новости» . После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. Так, в октябре США выделили сотни миллионов долларов военной помощи Украине.

Армия России уничтожила три артиллерийские системы М777, произведенные в США, в районе населенных пунктов Доброволье в Харьковской области и Плещеевка в ДНР. Также была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб» в районе города Северск в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка „Краб“. В районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США», — говорится в telegram-канале министерства. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что одной из причин СВО стало невыполнение Минских соглашений, передают «Невские новости». После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. Так, в октябре США выделили сотни миллионов долларов военной помощи Украине.