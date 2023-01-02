Сотрудницу «Иностранного легиона» на Украине обвинили в краже лекарств для военных

02 января 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Иностранный легион может остаться без лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Директора по связям с общественностью «Иностранного легиона» Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований. Об этом свидетельствует отчет офицера легиона, подготовленный для командования сухопутных сил Украины. «В отчете Файк обвиняется в причастности к исчезновению партии медикаментов на сумму 2,5 миллиона долларов США и выкачиванию пожертвований, предназначенных для военных нужд», — передает издание Daily Mail суть досье. Подозрения в адрес женщины появились из-за предыдущих скандалов, когда ее обвиняли в мошенничестве на территории Австралии и Португалии. Как указывается в отчете, в Киев была доставлена крупная партия лекарств, которая позже исчезла. Тогда Файк заявила офицерам, что ничего не знает о существовании такого груза. При этом, по словам военных, директор присутствовала на их получении. Сейчас Служба Безопасности Украины (СБУ) проводит проверку по этому делу, а сама Файк находится под подозрением в краже средств легиона. США и страны Запада начали активно помогать Украине после того, как на ее территории началась специальная военная операция, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Финансовая и военная помощь были резко увеличены, но при этом западные страны обеспокоились, что миллиарды долларов могут быть украдены. Один из боевиков ВСУ также подтвердил эти опасения и заявил, что власти Украины продают полученную помощь через черные рынки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директора по связям с общественностью «Иностранного легиона» Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований. Об этом свидетельствует отчет офицера легиона, подготовленный для командования сухопутных сил Украины. «В отчете Файк обвиняется в причастности к исчезновению партии медикаментов на сумму 2,5 миллиона долларов США и выкачиванию пожертвований, предназначенных для военных нужд», — передает издание Daily Mail суть досье. Подозрения в адрес женщины появились из-за предыдущих скандалов, когда ее обвиняли в мошенничестве на территории Австралии и Португалии. Как указывается в отчете, в Киев была доставлена крупная партия лекарств, которая позже исчезла. Тогда Файк заявила офицерам, что ничего не знает о существовании такого груза. При этом, по словам военных, директор присутствовала на их получении. Сейчас Служба Безопасности Украины (СБУ) проводит проверку по этому делу, а сама Файк находится под подозрением в краже средств легиона. США и страны Запада начали активно помогать Украине после того, как на ее территории началась специальная военная операция, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Финансовая и военная помощь были резко увеличены, но при этом западные страны обеспокоились, что миллиарды долларов могут быть украдены. Один из боевиков ВСУ также подтвердил эти опасения и заявил, что власти Украины продают полученную помощь через черные рынки.