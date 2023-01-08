08 января 2023

В Индии назвали сценарий завершения конфликта на Украине

Countercurrents: для завершения конфликта на Украине нужны новые Минские соглашения
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание снаряда в жилой дом в центре Горловки. ДНР, горловка, обстрел, сво
В Индии рассказали, как может завершиться украинский конфликт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Индии рассказали, какие действия необходимо предпринять, чтобы украинский конфликт закончился. О своем мнении заявил американский журналист Питер Ф. Кроули.

«Каков дальнейший путь конфликта на Украине, который привел к стремительному росту мировой инфляции, международному продовольственному кризису и растущей вероятности голода во многих развивающихся странах, особенно в Сомали?» — рассуждает Кроули в материале для индийского издания Countercurrents. Он перечислил необходимые условия для его завершения:

  • Американский президент Джо Байден должен оказать влияние на Украину, чтобы она согласилась на мирные переговоры с Россией;
  • Крым должен остаться в составе России, потому как он исторически является российской территорией;
  • необходимо подписать Минские соглашения II, которые бы обеспечили автономию и демилитаризацию ЛНР и ДНР;
  • НАТО должна подписать договор с Россией о том, что Украина и Грузия не вступят в альянс, а также о том, что НАТО не будет проводить учения в граничащих с Россией странах.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер также предположил, что нейтральный статус Украины станет ключом к завершению конфликта, передает RT. Такое мнение он высказал в своей новой книге. Вступление Украины в НАТО сделает границу альянса слишком близкой к России, РФ никогда такого не допустит.

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В Индии рассказали, какие действия необходимо предпринять, чтобы украинский конфликт закончился. О своем мнении заявил американский журналист Питер Ф. Кроули. «Каков дальнейший путь конфликта на Украине, который привел к стремительному росту мировой инфляции, международному продовольственному кризису и растущей вероятности голода во многих развивающихся странах, особенно в Сомали?» — рассуждает Кроули в материале для индийского издания Countercurrents. Он перечислил необходимые условия для его завершения: Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер также предположил, что нейтральный статус Украины станет ключом к завершению конфликта, передает RT. Такое мнение он высказал в своей новой книге. Вступление Украины в НАТО сделает границу альянса слишком близкой к России, РФ никогда такого не допустит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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