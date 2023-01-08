В Индии назвали сценарий завершения конфликта на Украине

Countercurrents: для завершения конфликта на Украине нужны новые Минские соглашения

09 января 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

В Индии рассказали, как может завершиться украинский конфликт Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Индии рассказали, какие действия необходимо предпринять, чтобы украинский конфликт закончился. О своем мнении заявил американский журналист Питер Ф. Кроули. «Каков дальнейший путь конфликта на Украине, который привел к стремительному росту мировой инфляции, международному продовольственному кризису и растущей вероятности голода во многих развивающихся странах, особенно в Сомали?» — рассуждает Кроули в материале для индийского издания Countercurrents. Он перечислил необходимые условия для его завершения: Американский президент Джо Байден должен оказать влияние на Украину, чтобы она согласилась на мирные переговоры с Россией;

Крым должен остаться в составе России, потому как он исторически является российской территорией;

необходимо подписать Минские соглашения II, которые бы обеспечили автономию и демилитаризацию ЛНР и ДНР;

НАТО должна подписать договор с Россией о том, что Украина и Грузия не вступят в альянс, а также о том, что НАТО не будет проводить учения в граничащих с Россией странах. Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер также предположил, что нейтральный статус Украины станет ключом к завершению конфликта, передает RT. Такое мнение он высказал в своей новой книге. Вступление Украины в НАТО сделает границу альянса слишком близкой к России, РФ никогда такого не допустит.

В Индии рассказали, какие действия необходимо предпринять, чтобы украинский конфликт закончился. О своем мнении заявил американский журналист Питер Ф. Кроули. «Каков дальнейший путь конфликта на Украине, который привел к стремительному росту мировой инфляции, международному продовольственному кризису и растущей вероятности голода во многих развивающихся странах, особенно в Сомали?» — рассуждает Кроули в материале для индийского издания Countercurrents. Он перечислил необходимые условия для его завершения: Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер также предположил, что нейтральный статус Украины станет ключом к завершению конфликта, передает RT. Такое мнение он высказал в своей новой книге. Вступление Украины в НАТО сделает границу альянса слишком близкой к России, РФ никогда такого не допустит.