В Индии рассказали, какие действия необходимо предпринять, чтобы украинский конфликт закончился. О своем мнении заявил американский журналист Питер Ф. Кроули.
«Каков дальнейший путь конфликта на Украине, который привел к стремительному росту мировой инфляции, международному продовольственному кризису и растущей вероятности голода во многих развивающихся странах, особенно в Сомали?» —
- Американский президент Джо Байден должен оказать влияние на Украину, чтобы она согласилась на мирные переговоры с Россией;
- Крым должен остаться в составе России, потому как он исторически является российской территорией;
- необходимо подписать Минские соглашения II, которые бы обеспечили автономию и демилитаризацию ЛНР и ДНР;
- НАТО должна подписать договор с Россией о том, что Украина и Грузия не вступят в альянс, а также о том, что НАТО не будет проводить учения в граничащих с Россией странах.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер также предположил, что нейтральный статус Украины станет ключом к завершению конфликта, передает RT. Такое мнение он высказал в своей новой книге. Вступление Украины в НАТО сделает границу альянса слишком близкой к России, РФ никогда такого не допустит.
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