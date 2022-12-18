Экс-боец ВСУ пожаловался на коррупцию в украинской армии

18 декабря 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Командиры ВСУ забирали деньги у подчиненных в 2016 году, рассказал бывший военный украинской армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вооруженных силах Украины (ВСУ) в 2016 году процветала коррупция и расправы командиров над своими подчиненными. Об этом рассказал бывший боец ВСУ Игорь Бровко. При зарплате 10200 тысяч гривен военнослужащему приходилось отдавать командирам около 20% на якобы ремонт техники. «Мне не заплатили подъемные, и я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, если жить хочешь, рот затыкай и все», — передает слова Игоря Бровко РИА Новости. Также экс-боец ВСУ рассказал о своем товарище, которого убили за вопросы у начальства о зарплате. «Он интересовался, почему ему не доплачивают зарплату, потом его не стало. Прилетела граната в окоп ему, но точно не от противника, очень далеко было, туда бы не долетело», — сообщает Игорь Бровко. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) в 2016 году процветала коррупция и расправы командиров над своими подчиненными. Об этом рассказал бывший боец ВСУ Игорь Бровко. При зарплате 10200 тысяч гривен военнослужащему приходилось отдавать командирам около 20% на якобы ремонт техники. «Мне не заплатили подъемные, и я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, если жить хочешь, рот затыкай и все», — передает слова Игоря Бровко РИА Новости. Также экс-боец ВСУ рассказал о своем товарище, которого убили за вопросы у начальства о зарплате. «Он интересовался, почему ему не доплачивают зарплату, потом его не стало. Прилетела граната в окоп ему, но точно не от противника, очень далеко было, туда бы не долетело», — сообщает Игорь Бровко. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.