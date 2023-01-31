Московский суд оштрафовал сервис Twitch за прямой эфир с Арестовичем

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Алексей Арестович
Алексей Арестович распространял недостоверную информацию об СВО, считают в суде Фото:

Сервис Twich оштрафовали за публикацию прямого эфира с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем и экс-адвокатом Марком Фейгиным (признан в РФ иноагентом). Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы в отношении организации Twitch Interactive, Inc назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — цитирует РАПСИ решение суда. Сервис обвинили в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Роскомнадзор составил протокол из-за отказа Twich удалить два видео, в их числе был прямой эфир Фейгина с Арестовичем. Причиной стало содержание недостоверных сведений о спецоперации на Украине, мобилизации и ядерной войне. В октябре сервис уже штрафовали за интервью с Арестовичем на 4 миллиона рублей, передает RT.

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Сервис Twich оштрафовали за публикацию прямого эфира с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем и экс-адвокатом Марком Фейгиным (признан в РФ иноагентом). Такое решение вынес Таганский суд Москвы. «Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы в отношении организации Twitch Interactive, Inc назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — цитирует РАПСИ решение суда. Сервис обвинили в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Роскомнадзор составил протокол из-за отказа Twich удалить два видео, в их числе был прямой эфир Фейгина с Арестовичем. Причиной стало содержание недостоверных сведений о спецоперации на Украине, мобилизации и ядерной войне. В октябре сервис уже штрафовали за интервью с Арестовичем на 4 миллиона рублей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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