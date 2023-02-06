06 февраля 2023

CNN: одно решение РФ сделает любые поставки оружия Киеву бессмысленными

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Западные танки не успеют прибыть на Украину, если Россия начнет наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае принятия решения о наступлении российским командованием Украина не успеет получить тяжелые вооружения от западных союзников. С таким прогнозом выступил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

«Сроки поставок точно не будут соответствовать [российскому] наступлению, если оно начнется», — заявил Бридлав в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, что обещанные Киеву поставки могут быть не доставлены на Украину в течение нескольких месяцев. Он также отметил, что время «не на стороне» украинцев.

Страны НАТО договорились организовать Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставки танков. Бундесвер запланировал для Киева 80 единиц тяжелой техники модели Leopard 2, американцы обязались направить танки модели Abrams. Однако в Чехии предупреждали о значительных проблемах, связанных с логистикой. Существует вероятность, что техника вовсе не доберется до пункта назначения. Кроме того, на складах ВСУ отсутствуют боеприпасы для устаревших танков Leopard, подчеркивали американские военные эксперты.

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В случае принятия решения о наступлении российским командованием Украина не успеет получить тяжелые вооружения от западных союзников. С таким прогнозом выступил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав. «Сроки поставок точно не будут соответствовать [российскому] наступлению, если оно начнется», — заявил Бридлав в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, что обещанные Киеву поставки могут быть не доставлены на Украину в течение нескольких месяцев. Он также отметил, что время «не на стороне» украинцев. Страны НАТО договорились организовать Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставки танков. Бундесвер запланировал для Киева 80 единиц тяжелой техники модели Leopard 2, американцы обязались направить танки модели Abrams. Однако в Чехии предупреждали о значительных проблемах, связанных с логистикой. Существует вероятность, что техника вовсе не доберется до пункта назначения. Кроме того, на складах ВСУ отсутствуют боеприпасы для устаревших танков Leopard, подчеркивали американские военные эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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