Нарышкин заявил о планах США развязать новые бои в Сирии с помощью террористов

США намерены передать исламистским группам в Сирии оружие и сформировать отряда радикалов для разжигания новых боев в Сирии. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ведомство.
«США намерены сформировать в Сирийской арабской республике отряды радикалов для разжигания боевых действий на юго-западе, в центральной части страны и к востоку от Ефрата. <> США продолжают использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций законного правительства этой страны во главе с Башаром Асадом», — приводит ТАСС заявление СВР.
Уточняется, что США намерен передать исламистам несколько десятков пикапов с крупнокалиберными пулеметами, зенитный комплекс «Игла», противотанковые ракеты TOW и NLAW. Планируется привлечь к боям до 300 радикалов. После спецподготовки они будут задействованы в нападениях на военные объекты Сирии и Ирана.
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