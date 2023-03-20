Нарышкин заявил о планах США развязать новые бои в Сирии с помощью террористов

20 марта 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

США готовится разжечь новые бои в Сирии Фото: Евгений Ганеев США намерены передать исламистским группам в Сирии оружие и сформировать отряда радикалов для разжигания новых боев в Сирии. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ведомство. «США намерены сформировать в Сирийской арабской республике отряды радикалов для разжигания боевых действий на юго-западе, в центральной части страны и к востоку от Ефрата. <> США продолжают использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций законного правительства этой страны во главе с Башаром Асадом», — приводит ТАСС заявление СВР. Уточняется, что США намерен передать исламистам несколько десятков пикапов с крупнокалиберными пулеметами, зенитный комплекс «Игла», противотанковые ракеты TOW и NLAW. Планируется привлечь к боям до 300 радикалов. После спецподготовки они будут задействованы в нападениях на военные объекты Сирии и Ирана.

США намерены передать исламистским группам в Сирии оружие и сформировать отряда радикалов для разжигания новых боев в Сирии. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ведомство. «США намерены сформировать в Сирийской арабской республике отряды радикалов для разжигания боевых действий на юго-западе, в центральной части страны и к востоку от Ефрата. <> США продолжают использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций законного правительства этой страны во главе с Башаром Асадом», — приводит ТАСС заявление СВР. Уточняется, что США намерен передать исламистам несколько десятков пикапов с крупнокалиберными пулеметами, зенитный комплекс «Игла», противотанковые ракеты TOW и NLAW. Планируется привлечь к боям до 300 радикалов. После спецподготовки они будут задействованы в нападениях на военные объекты Сирии и Ирана.