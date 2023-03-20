Ставрополец усмотрел пропаганду ЛГБТ на площадке в детском саду

Житель Ставрополя обратился в правоохранительные органы из-за пропаганды ЛГБТ в детском саду

20 марта 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Житель Ессентуков увидел пропаганду ЛГБТ в детском саду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Ессентуков обратился в правоохранительные органы для проверки детского сада из-за скамейки, цвета которой напоминают ЛГБТ-флаг. По словам заведующей учреждения Светланы Месиковой, такую жалобу мог написать только «больной человек», так как скамейки окрашены в цвета радуги и никакого отношения к ЛГБТ не имеют. «Наверное, он больной на всю голову человек, не знаю, в какие органы он обращался», — прокомментировала заявление истца заведующая учреждения Светлана Месикова изданию « Газета.ru ». Она пояснила, что лавочки в детском саду раскрашены в цвета радуги, а очередность цветов соблюдается. Месикова добавила, что вся территория детского сада покрашена в яркие цвета, никакого отношения к ЛГБТ дошкольное учреждение не имеет. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, передает RT. За нарушение запрета грозят штрафы до 10 млн рублей.

Житель Ессентуков обратился в правоохранительные органы для проверки детского сада из-за скамейки, цвета которой напоминают ЛГБТ-флаг. По словам заведующей учреждения Светланы Месиковой, такую жалобу мог написать только «больной человек», так как скамейки окрашены в цвета радуги и никакого отношения к ЛГБТ не имеют. «Наверное, он больной на всю голову человек, не знаю, в какие органы он обращался», — прокомментировала заявление истца заведующая учреждения Светлана Месикова изданию «Газета.ru». Она пояснила, что лавочки в детском саду раскрашены в цвета радуги, а очередность цветов соблюдается. Месикова добавила, что вся территория детского сада покрашена в яркие цвета, никакого отношения к ЛГБТ дошкольное учреждение не имеет. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, передает RT. За нарушение запрета грозят штрафы до 10 млн рублей.