Asia Times: США теряют мировое влияние из-за Украины

23 марта 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

У США недостаточно мощностей для обеспечения ВСУ боеприпасами, считает источник интернет-издания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соединенные Штаты переоценивают собственные ресурсы для поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает источник Asia Times. Пока страна тратит время на выполнение обещаний Украине, все больше стран встает на сторону России, а США теряет партнеров. «США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами. Я утверждаю, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня», — сообщает Asia Times со ссылкой на участника закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике. Он приводит в пример Турцию, которая развивает экономические отношения с Россией, а также Индию, которая могла бы стать партнером США в противостоянии с Китаем, но закупает российскую нефть. США поставляют военную помощь Украине с начала спецоперации. Вашингтон отправляет Киеву финансовую помощь, а также боеприпасы и тяжелую военную технику. Ранее появилась информация, что Вашингтон требует украинскую армию экономнее относиться к поставляемым снарядам, передает RT.

Соединенные Штаты переоценивают собственные ресурсы для поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает источник Asia Times. Пока страна тратит время на выполнение обещаний Украине, все больше стран встает на сторону России, а США теряет партнеров. «США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами. Я утверждаю, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня», — сообщает Asia Times со ссылкой на участника закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике. Он приводит в пример Турцию, которая развивает экономические отношения с Россией, а также Индию, которая могла бы стать партнером США в противостоянии с Китаем, но закупает российскую нефть. США поставляют военную помощь Украине с начала спецоперации. Вашингтон отправляет Киеву финансовую помощь, а также боеприпасы и тяжелую военную технику. Ранее появилась информация, что Вашингтон требует украинскую армию экономнее относиться к поставляемым снарядам, передает RT.