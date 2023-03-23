Медведев назвал главное заинтересованное лицо во взрывах на «Северных потоках»

Медведев: США основной бенефициар диверсии на «Северных потоках»

23 марта 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев рассказал, что США получили основную выгоду от взрыва на газопроводе Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Главное заинтересованное лицо в подрыве «Северных потоков» — это Соединенные Штаты. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар — это Соединенные Штаты Америки», — сообщил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователя «ВКонтакте». Видеозапись с ответом он опубликовал в telegram-канале. Он отметил, что США всегда сами претендовали на Европейский рынок, чтобы продавать там свое топливо, но понимали, что не выдержат конкуренции. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября. Оператор газопровода зафиксировал снижение давления, началась проверка. Всего было произведено четыре взрыва. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое свидетельствует о причастности к теракту американских водолазов, действовавших по заказу правительства США. Херш говорит, что президент США Джо Байден осознал, что принял глупое решение, а теперь вынужден лгать, передает RT.

Главное заинтересованное лицо в подрыве «Северных потоков» — это Соединенные Штаты. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар — это Соединенные Штаты Америки», — сообщил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователя «ВКонтакте». Видеозапись с ответом он опубликовал в telegram-канале. Он отметил, что США всегда сами претендовали на Европейский рынок, чтобы продавать там свое топливо, но понимали, что не выдержат конкуренции. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября. Оператор газопровода зафиксировал снижение давления, началась проверка. Всего было произведено четыре взрыва. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое свидетельствует о причастности к теракту американских водолазов, действовавших по заказу правительства США. Херш говорит, что президент США Джо Байден осознал, что принял глупое решение, а теперь вынужден лгать, передает RT.