Медведев выразил желание взбодрить руководство на заводах телеграммами Сталина

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Всероссийская конференция партии
Дмитрий Медведев рассказал, что хотел бы зачитать на заводах военные телеграммы Сталина Фото:

Военные телеграммы советского лидера Иосифа Сталина могли бы положительно повлиять на работу современных директоров заводов. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего [Красной армии] Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», — заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте». Видеозапись с ответом опубликована в официальном telegram-канале Медведева.

Дмитрий Медведев также высказался по вопросу необходимости спецоперации. Он выразил мнение, что СВО была необходимым решением, передает телеканал 360. Медведев сообщил, что существуют ситуации, в которых договориться невозможно.

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Военные телеграммы советского лидера Иосифа Сталина могли бы положительно повлиять на работу современных директоров заводов. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего [Красной армии] Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», — заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте». Видеозапись с ответом опубликована в официальном telegram-канале Медведева. Дмитрий Медведев также высказался по вопросу необходимости спецоперации. Он выразил мнение, что СВО была необходимым решением, передает телеканал 360. Медведев сообщил, что существуют ситуации, в которых договориться невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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