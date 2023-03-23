Медведев выразил желание взбодрить руководство на заводах телеграммами Сталина

Военные телеграммы советского лидера Иосифа Сталина могли бы положительно повлиять на работу современных директоров заводов. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего [Красной армии] Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», — заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте». Видеозапись с ответом опубликована в официальном
Дмитрий Медведев также высказался по вопросу необходимости спецоперации. Он выразил мнение, что СВО была необходимым решением, передает телеканал 360. Медведев сообщил, что существуют ситуации, в которых договориться невозможно.
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