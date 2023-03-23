Конституционный суд исключил посуточную сдачу квартиры из гостиничных услуг

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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
С просьбой проверить Жилищный кодекс, ранее обратился Павел Бахирев Фото:

Сдача квартиры в посуточную аренду теперь не может автоматически приравниваться к гостиничным услугам. Постановление об этом вынес Конституционный суд Росси.

«Посуточная сдача квартиры не может автоматически приравниваться к гостиничным услугам», — передали РИА Новости постановление КС России. Ранее предприниматель Павел Бахирев обратился в Конституционный суд России с просьбой проверить положение Жилищного кодекса, которое запрещает пользование квартирой для гостиничных услуг. Это случилось после того, как суд общей юрисдикции признал сдачу Бахиревым в аренду своей квартиры гостиничными услугами и запретил ему использовать помещение для этих целей.

Обосновывая требования предпринимателя, его адвокат Владимир Цвиль во время слушания дела заявил, что посуточная сдача аренды предполагает, что арендодатель и жилец дома живут отдельно. Также съемщик квартиры должен самостоятельно заботиться о своем проживании. А гостиничный бизнес предлагает целый комплекс услуг, передает РАПСИ.

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Сдача квартиры в посуточную аренду теперь не может автоматически приравниваться к гостиничным услугам. Постановление об этом вынес Конституционный суд Росси. «Посуточная сдача квартиры не может автоматически приравниваться к гостиничным услугам», — передали РИА Новости постановление КС России. Ранее предприниматель Павел Бахирев обратился в Конституционный суд России с просьбой проверить положение Жилищного кодекса, которое запрещает пользование квартирой для гостиничных услуг. Это случилось после того, как суд общей юрисдикции признал сдачу Бахиревым в аренду своей квартиры гостиничными услугами и запретил ему использовать помещение для этих целей. Обосновывая требования предпринимателя, его адвокат Владимир Цвиль во время слушания дела заявил, что посуточная сдача аренды предполагает, что арендодатель и жилец дома живут отдельно. Также съемщик квартиры должен самостоятельно заботиться о своем проживании. А гостиничный бизнес предлагает целый комплекс услуг, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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