Захарова поставила на место Блинкена со стратегией по Черному морю

МИД РФ: США не могут навязывать свою волю в Черном море

23 марта 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Мария Захарова подчеркнула, что США по сей день никак не относятся к территории Черного моря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на стратегию США по Черному морю, которую озвучил госсекретарь Энтони Блинкен. Отвечая во время брифинга на вопрос URA.RU, она отметила, что Штаты как оставались государством, не относящемся у черноморской территории, так это и остается по сей день. «Раньше США не считалось причерноморским государством. Возможно, в их сознании что-то поменялось. Может они полагают, что киевский режим им такую возможность уже обеспечил. В нашем же понимании, США не выходят к Черному морю. С другой стороны, мы регулярно видим попытки Вашингтона разрабатывать планы для тех регионов мира, где они не представлены никаким образом», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга. Ее слова передает корреспондент URA.RU. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерена к июню подготовить стратегию по региону Черного моря. Он подчеркнул, что три страны, которые относятся к данной территории, являются членами НАТО. Также госсекретарь отметил, что Украина является другом США. В связи с этим Блинкен подчеркнул, что стратегия будет затрагивать интересы этих стран.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на стратегию США по Черному морю, которую озвучил госсекретарь Энтони Блинкен. Отвечая во время брифинга на вопрос URA.RU, она отметила, что Штаты как оставались государством, не относящемся у черноморской территории, так это и остается по сей день. «Раньше США не считалось причерноморским государством. Возможно, в их сознании что-то поменялось. Может они полагают, что киевский режим им такую возможность уже обеспечил. В нашем же понимании, США не выходят к Черному морю. С другой стороны, мы регулярно видим попытки Вашингтона разрабатывать планы для тех регионов мира, где они не представлены никаким образом», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга. Ее слова передает корреспондент URA.RU. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерена к июню подготовить стратегию по региону Черного моря. Он подчеркнул, что три страны, которые относятся к данной территории, являются членами НАТО. Также госсекретарь отметил, что Украина является другом США. В связи с этим Блинкен подчеркнул, что стратегия будет затрагивать интересы этих стран.