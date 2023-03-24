Эстония выслала российского дипломата

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Дипломату нужно покинуть Эстонию до 29 марта Фото:

Российского дипломата решили выслать из Эстонии из-за якобы подрыва конституционного строя страны и поддержки СВО. Об этом сообщили эстонские СМИ.

«МИД в пятницу вызвал временного поверенного в делах посольства РФ и вручил дипломатическую ноту, что сотрудник с дипломатическим статусом посольства РФ объявлен персоной нон грата. Деятельность данного лица в Эстонии нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях», — передает эстонский телеканал ERR со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

Дипломату нужно будет уехать из страны до 29 марта. Его обвинили в «подрыве безопасности конституционного строя» страны и распространении информации в поддержку спецоперации на Украине.

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Российского дипломата решили выслать из Эстонии из-за якобы подрыва конституционного строя страны и поддержки СВО. Об этом сообщили эстонские СМИ. «МИД в пятницу вызвал временного поверенного в делах посольства РФ и вручил дипломатическую ноту, что сотрудник с дипломатическим статусом посольства РФ объявлен персоной нон грата. Деятельность данного лица в Эстонии нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях», — передает эстонский телеканал ERR со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии. Дипломату нужно будет уехать из страны до 29 марта. Его обвинили в «подрыве безопасности конституционного строя» страны и распространении информации в поддержку спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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