Эстония выслала российского дипломата

Российского дипломата решили выслать из Эстонии из-за якобы подрыва конституционного строя страны и поддержки СВО. Об этом сообщили эстонские СМИ.
«МИД в пятницу вызвал временного поверенного в делах посольства РФ и вручил дипломатическую ноту, что сотрудник с дипломатическим статусом посольства РФ объявлен персоной нон грата. Деятельность данного лица в Эстонии нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях», — передает эстонский телеканал ERR со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.
Дипломату нужно будет уехать из страны до 29 марта. Его обвинили в «подрыве безопасности конституционного строя» страны и распространении информации в поддержку спецоперации на Украине.
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