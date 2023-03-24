Байден оценил вероятность оказания Китаем помощи РФ в СВО

Президент США Джо Байден утверждает, что КНР не оказывали поддержку России в СВО, однако считает, что такое может быть. Такое мнение президент США высказал 24 март на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
«Президент США считает, что Запад успешнее расширяет альянсы. Значение же сотрудничества России с Китаем „значительно преувеличено“, поскольку Пекин не может предложить что-то существенное Москве. Я не отношусь несерьезно к тому, что делают Китай и Россия, и это может стать значительно хуже, но давайте смотреть на перспективу», — сказал президент Джо Байден в
Ранее URA.RU писало, что 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогу встречи страны подписали соглашение. Китай является следующей геополитической целью для США, поэтому страна начала развивать отношения с Россией. Для США стало испытанием дружба России и Китая, так как обе страны настроены против Вашингтона.
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