24 марта 2023

Байден оценил вероятность оказания Китаем помощи РФ в СВО

Президент США Джо Байден: в КНР могли оказать поддержку РФ в СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Президент США думает, что КНР могли оказать военную помощь России Фото:

Президент США Джо Байден утверждает, что КНР не оказывали поддержку России в СВО, однако считает, что такое может быть. Такое мнение президент США высказал 24 март на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Президент США считает, что Запад успешнее расширяет альянсы. Значение же сотрудничества России с Китаем „значительно преувеличено“, поскольку Пекин не может предложить что-то существенное Москве. Я не отношусь несерьезно к тому, что делают Китай и Россия, и это может стать значительно хуже, но давайте смотреть на перспективу», — сказал президент Джо Байден в Белом доме.

Ранее URA.RU писало, что 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогу встречи страны подписали соглашение. Китай является следующей геополитической целью для США, поэтому страна начала развивать отношения с Россией. Для США стало испытанием дружба России и Китая, так как обе страны настроены против Вашингтона.

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Президент США Джо Байден утверждает, что КНР не оказывали поддержку России в СВО, однако считает, что такое может быть. Такое мнение президент США высказал 24 март на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. «Президент США считает, что Запад успешнее расширяет альянсы. Значение же сотрудничества России с Китаем „значительно преувеличено“, поскольку Пекин не может предложить что-то существенное Москве. Я не отношусь несерьезно к тому, что делают Китай и Россия, и это может стать значительно хуже, но давайте смотреть на перспективу», — сказал президент Джо Байден в Белом доме. Ранее URA.RU писало, что 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогу встречи страны подписали соглашение. Китай является следующей геополитической целью для США, поэтому страна начала развивать отношения с Россией. Для США стало испытанием дружба России и Китая, так как обе страны настроены против Вашингтона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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