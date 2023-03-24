Байден оценил вероятность оказания Китаем помощи РФ в СВО

Президент США Джо Байден: в КНР могли оказать поддержку РФ в СВО

25 марта 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Президент США думает, что КНР могли оказать военную помощь России Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден утверждает, что КНР не оказывали поддержку России в СВО, однако считает, что такое может быть. Такое мнение президент США высказал 24 март на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. «Президент США считает, что Запад успешнее расширяет альянсы. Значение же сотрудничества России с Китаем „значительно преувеличено“, поскольку Пекин не может предложить что-то существенное Москве. Я не отношусь несерьезно к тому, что делают Китай и Россия, и это может стать значительно хуже, но давайте смотреть на перспективу», — сказал президент Джо Байден в Белом доме . Ранее URA.RU писало, что 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогу встречи страны подписали соглашение. Китай является следующей геополитической целью для США, поэтому страна начала развивать отношения с Россией. Для США стало испытанием дружба России и Китая, так как обе страны настроены против Вашингтона.

Президент США Джо Байден утверждает, что КНР не оказывали поддержку России в СВО, однако считает, что такое может быть. Такое мнение президент США высказал 24 март на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. «Президент США считает, что Запад успешнее расширяет альянсы. Значение же сотрудничества России с Китаем „значительно преувеличено“, поскольку Пекин не может предложить что-то существенное Москве. Я не отношусь несерьезно к тому, что делают Китай и Россия, и это может стать значительно хуже, но давайте смотреть на перспективу», — сказал президент Джо Байден в Белом доме. Ранее URA.RU писало, что 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогу встречи страны подписали соглашение. Китай является следующей геополитической целью для США, поэтому страна начала развивать отношения с Россией. Для США стало испытанием дружба России и Китая, так как обе страны настроены против Вашингтона.