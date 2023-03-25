Медведев сделал прогноз для России на 2023 год

Медведев предрек России счастливый и драматичный год

25 марта 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев ожидает благополучия для страны в этом году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Для России 2023 год станет драматичным, но одновременно счастливым, стране удастся получить ответы на сложные вопросы. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Знаете, я уверен в том, что 2023 год будет разным, будет и драматическим и, с другой стороны, позволит нам ответить на самые сложные вопросы. В конечном счете 2023 год будет для нашей страны благополучным и счастливым», — заявил Медведев в интервью российским СМИ. Информацию передает РИА Новости. По словам политика, в 2023 году проявится подлинный героизм россиян. В конце декабря 2022 года Медведев делал прогноз на 2023 год. Он считал, что Британия может вернуться в Евросоюз, из-за чего ЕС распадется. Также зампред Совбеза предсказывал повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и гражданскую войну в США. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что это самые абсурдные прогнозы, которые ему удавалось слышать.

Для России 2023 год станет драматичным, но одновременно счастливым, стране удастся получить ответы на сложные вопросы. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Знаете, я уверен в том, что 2023 год будет разным, будет и драматическим и, с другой стороны, позволит нам ответить на самые сложные вопросы. В конечном счете 2023 год будет для нашей страны благополучным и счастливым», — заявил Медведев в интервью российским СМИ. Информацию передает РИА Новости. По словам политика, в 2023 году проявится подлинный героизм россиян. В конце декабря 2022 года Медведев делал прогноз на 2023 год. Он считал, что Британия может вернуться в Евросоюз, из-за чего ЕС распадется. Также зампред Совбеза предсказывал повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и гражданскую войну в США. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что это самые абсурдные прогнозы, которые ему удавалось слышать.