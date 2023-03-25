Медведев сделал прогноз для России на 2023 год

Медведев предрек России счастливый и драматичный год
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев ожидает благополучия для страны в этом году Фото:

Для России 2023 год станет драматичным, но одновременно счастливым, стране удастся получить ответы на сложные вопросы. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Знаете, я уверен в том, что 2023 год будет разным, будет и драматическим и, с другой стороны, позволит нам ответить на самые сложные вопросы. В конечном счете 2023 год будет для нашей страны благополучным и счастливым», — заявил Медведев в интервью российским СМИ. Информацию передает РИА Новости. По словам политика, в 2023 году проявится подлинный героизм россиян.

В конце декабря 2022 года Медведев делал прогноз на 2023 год. Он считал, что Британия может вернуться в Евросоюз, из-за чего ЕС распадется. Также зампред Совбеза предсказывал повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и гражданскую войну в США. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что это самые абсурдные прогнозы, которые ему удавалось слышать.

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Для России 2023 год станет драматичным, но одновременно счастливым, стране удастся получить ответы на сложные вопросы. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Знаете, я уверен в том, что 2023 год будет разным, будет и драматическим и, с другой стороны, позволит нам ответить на самые сложные вопросы. В конечном счете 2023 год будет для нашей страны благополучным и счастливым», — заявил Медведев в интервью российским СМИ. Информацию передает РИА Новости. По словам политика, в 2023 году проявится подлинный героизм россиян. В конце декабря 2022 года Медведев делал прогноз на 2023 год. Он считал, что Британия может вернуться в Евросоюз, из-за чего ЕС распадется. Также зампред Совбеза предсказывал повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и гражданскую войну в США. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что это самые абсурдные прогнозы, которые ему удавалось слышать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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