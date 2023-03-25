Песков признался в просмотре «пиратских» фильмов

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков просматривает фильмы с «пиратских сервисов» Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков просматривает фильмы с «пиратских сервисов». В этом признался сам пресс-секретарь.

«Я сам пиратскими сервисами пользоваться не умею, но мне скачивают оттуда фильмы для просмотра», — заявил Песков telegram-каналу SHOT. Он согласился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в том, что в России имеют полное право искать нужный контент на запрещенных сервисах. Это ответ на кражу Западом российских активов за рубежом.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на уход западных кинокомпаний из РФ россияне будут скачивать их фильмы с пиратских сервисов и просматривать их бесплатно, передает «Царьград». Компания Netflix ушла с российского рынка на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков просматривает фильмы с «пиратских сервисов». В этом признался сам пресс-секретарь. «Я сам пиратскими сервисами пользоваться не умею, но мне скачивают оттуда фильмы для просмотра», — заявил Песков telegram-каналу SHOT. Он согласился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в том, что в России имеют полное право искать нужный контент на запрещенных сервисах. Это ответ на кражу Западом российских активов за рубежом. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на уход западных кинокомпаний из РФ россияне будут скачивать их фильмы с пиратских сервисов и просматривать их бесплатно, передает «Царьград». Компания Netflix ушла с российского рынка на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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