Песков признался в просмотре «пиратских» фильмов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков просматривает фильмы с «пиратских сервисов». В этом признался сам пресс-секретарь.
«Я сам пиратскими сервисами пользоваться не умею, но мне скачивают оттуда фильмы для просмотра», — заявил Песков telegram-каналу SHOT. Он согласился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в том, что в России имеют полное право искать нужный контент на запрещенных сервисах. Это ответ на кражу Западом российских активов за рубежом.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на уход западных кинокомпаний из РФ россияне будут скачивать их фильмы с пиратских сервисов и просматривать их бесплатно, передает «Царьград». Компания Netflix ушла с российского рынка на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.
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