В Турции предрекли крах США

Yeni Safak: США повторит сценарий краха Древнего Рима

29 марта 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

США повторяет судьбу Древнего Рима, пишет Yeni Safak Фото: Сергей Русанов © URA.RU США подобно Древнему Риму, превратившемуся из республики в империю, столкнутся с неизбежным крахом. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak. «Как и Древний Рим, Американская империя рухнет», — говорится в материале газеты . Там отметили, что Соединенные Штаты Америки повторяют судьбу Древнего Рима, превратившись из республики в империю. Действующая «Американская империя» испытывает те же самые проблемы и слабости, которые приведут ее к неминуемому закату, как ранее это произошло с древнеримской империей, заключил автор. Ранее американский аналитик Мартин Армстронг выразил мнение, что США распадутся как государство в течение следующих десяти лет. В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев напомнил, что Россия уже дважды спасала Вашингтон от распада, но на третий раз делать этого не станет, так как это нецелесообразно, передает «Национальная служба новостей».

США подобно Древнему Риму, превратившемуся из республики в империю, столкнутся с неизбежным крахом. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak. «Как и Древний Рим, Американская империя рухнет», — говорится в материале газеты. Там отметили, что Соединенные Штаты Америки повторяют судьбу Древнего Рима, превратившись из республики в империю. Действующая «Американская империя» испытывает те же самые проблемы и слабости, которые приведут ее к неминуемому закату, как ранее это произошло с древнеримской империей, заключил автор. Ранее американский аналитик Мартин Армстронг выразил мнение, что США распадутся как государство в течение следующих десяти лет. В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев напомнил, что Россия уже дважды спасала Вашингтон от распада, но на третий раз делать этого не станет, так как это нецелесообразно, передает «Национальная служба новостей».