Власти США боятся попасть под трибунал из-за России

В США возникли опасения по поводу суда против России, так как это может создать прецедент, который позволит начать судебное преследование американских лидеров. Об этом рассказала посол по особым поручениям Госдепартамента США по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак.
«США осторожно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) по России. Они не желают создания прецедента, который мог бы дать повод для начала подобного суда по привлечению к ответственности американских лидеров», — передает слова Ван Шаак The New York Times. Она добавила, что в целом американские власти поддерживают суд против России.
Ранее непризнанный Россией Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Сама Львова-Белова заявила, что обвинения МУС лишены каких-либо доказательств, передает РАПСИ.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
В США возникли опасения по поводу суда против России, так как это может создать прецедент, который позволит начать судебное преследование американских лидеров. Об этом рассказала посол по особым поручениям Госдепартамента США по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак. «США осторожно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) по России. Они не желают создания прецедента, который мог бы дать повод для начала подобного суда по привлечению к ответственности американских лидеров», — передает слова Ван Шаак The New York Times. Она добавила, что в целом американские власти поддерживают суд против России. Ранее непризнанный Россией Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Сама Львова-Белова заявила, что обвинения МУС лишены каких-либо доказательств, передает РАПСИ.