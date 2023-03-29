Власти США боятся попасть под трибунал из-за России

Власти США считают, что суд против России спровоцирует преследование американских лидеров

29 марта 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Американские лидеры могут попасть под судебное преследование, считает Бет Ван Шаак Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина В США возникли опасения по поводу суда против России, так как это может создать прецедент, который позволит начать судебное преследование американских лидеров. Об этом рассказала посол по особым поручениям Госдепартамента США по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак. «США осторожно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) по России. Они не желают создания прецедента, который мог бы дать повод для начала подобного суда по привлечению к ответственности американских лидеров», — передает слова Ван Шаак The New York Times . Она добавила, что в целом американские власти поддерживают суд против России. Ранее непризнанный Россией Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Сама Львова-Белова заявила, что обвинения МУС лишены каких-либо доказательств, передает РАПСИ.

В США возникли опасения по поводу суда против России, так как это может создать прецедент, который позволит начать судебное преследование американских лидеров. Об этом рассказала посол по особым поручениям Госдепартамента США по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак. «США осторожно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) по России. Они не желают создания прецедента, который мог бы дать повод для начала подобного суда по привлечению к ответственности американских лидеров», — передает слова Ван Шаак The New York Times. Она добавила, что в целом американские власти поддерживают суд против России. Ранее непризнанный Россией Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Сама Львова-Белова заявила, что обвинения МУС лишены каких-либо доказательств, передает РАПСИ.