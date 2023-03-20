20 марта 2023

В США назвали истинную причину выдачи ордера на «арест» Путина

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Американский ветеран Дрейвен похвалил Путина за неподкупность Западу Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Президент России Владимир Путин «виноват» лишь в том, что не продал Россию Западу, как это сделали остальные страны, поэтому ему и выдали ордер на арест. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

«Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше», — написал он в соцсети. По словам Ноктиса Дрейвена, Запад знает, что не сможет заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, ФРГ, Великобританией и другими странами. «Поэтому западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в Международном уголовном суде», — предположил Дрейвен.

Ранее непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что это решение МУС возмутительно. В посольстве РФ при США назвали позицию США по ордеру на арест Путина шизофренией.

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Президент России Владимир Путин «виноват» лишь в том, что не продал Россию Западу, как это сделали остальные страны, поэтому ему и выдали ордер на арест. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен. «Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше», — написал он в соцсети. По словам Ноктиса Дрейвена, Запад знает, что не сможет заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, ФРГ, Великобританией и другими странами. «Поэтому западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в Международном уголовном суде», — предположил Дрейвен. Ранее непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что это решение МУС возмутительно. В посольстве РФ при США назвали позицию США по ордеру на арест Путина шизофренией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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