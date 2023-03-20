В США назвали истинную причину выдачи ордера на «арест» Путина

21 марта 2023 в 04:53 Размер текста - 17 +

Американский ветеран Дрейвен похвалил Путина за неподкупность Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Президент России Владимир Путин «виноват» лишь в том, что не продал Россию Западу, как это сделали остальные страны, поэтому ему и выдали ордер на арест. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен. «Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше», — написал он в соцсети. По словам Ноктиса Дрейвена, Запад знает, что не сможет заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, ФРГ, Великобританией и другими странами. «Поэтому западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в Международном уголовном суде», — предположил Дрейвен. Ранее непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что это решение МУС возмутительно. В посольстве РФ при США назвали позицию США по ордеру на арест Путина шизофренией.

Президент России Владимир Путин «виноват» лишь в том, что не продал Россию Западу, как это сделали остальные страны, поэтому ему и выдали ордер на арест. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен. «Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше», — написал он в соцсети. По словам Ноктиса Дрейвена, Запад знает, что не сможет заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, ФРГ, Великобританией и другими странами. «Поэтому западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в Международном уголовном суде», — предположил Дрейвен. Ранее непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что это решение МУС возмутительно. В посольстве РФ при США назвали позицию США по ордеру на арест Путина шизофренией.