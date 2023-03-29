Mash сообщил о попытке прорыва диверсантов в Брянскую область

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Боевики ВСУ на двух пикапах совершили попытку прорыва через границу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсанты предприняли неудачную попытку прорваться на пикапах через границу в Брянскую область. Российские военнослужащие поразили один из автомобилей противника с помощью артиллерии.

«Украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область через деревню Ломаковка на двух пикапах», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что российские военные открыли огонь по автомобилям, поразив один из них. Второй пикап скрылся в обратном направлении. Пострадавших и повреждений нет. Среди украинских боевиков насчитывается восемь погибших солдат, заключили в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в ФСБ по Брянской области и Минобороны РФ. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Украинские диверсанты предприняли неудачную попытку прорваться на пикапах через границу в Брянскую область. Российские военнослужащие поразили один из автомобилей противника с помощью артиллерии. «Украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область через деревню Ломаковка на двух пикапах», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что российские военные открыли огонь по автомобилям, поразив один из них. Второй пикап скрылся в обратном направлении. Пострадавших и повреждений нет. Среди украинских боевиков насчитывается восемь погибших солдат, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ФСБ по Брянской области и Минобороны РФ. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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