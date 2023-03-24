В Энергодаре обнаружили конспиративную квартиру украинских диверсантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, лицей
В Энергодаре обнаружили базу террористов, готовящихся провести серию взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Энергодаре Запорожской области силами российских спецслужб предотвращена серия террористических актов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города была обнаружена конспиративная квартира украинских боевиков, которая использовалась как база для подготовки диверсий, сообщил корреспондент с места событий.

«В результате оперативных мероприятий в рамках антидиверсионной работы оперативниками была выявлена конспиративная квартира в городе Энергодар, которая использовалась украинскими диверсантами. При обыске в квартире были обнаружены до 150 граммов взрывчатки, 40 снайперских патронов и оборудование для сборки самодельных взрывных устройств», — приводит слова представителя спецслужб корреспондент РИА Новости. По оценке специалистов, с учетом обнаруженного оборудования, предотвращена серия терактов.

Ранее URA.RU рассказало, что член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о готовящейся провокации на Запорожской АЭС. Он выступил с предложением отменить на территории области мораторий на смертную казнь для лиц, обвиняемых в подготовке и проведении диверсий.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Энергодаре Запорожской области силами российских спецслужб предотвращена серия террористических актов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города была обнаружена конспиративная квартира украинских боевиков, которая использовалась как база для подготовки диверсий, сообщил корреспондент с места событий. «В результате оперативных мероприятий в рамках антидиверсионной работы оперативниками была выявлена конспиративная квартира в городе Энергодар, которая использовалась украинскими диверсантами. При обыске в квартире были обнаружены до 150 граммов взрывчатки, 40 снайперских патронов и оборудование для сборки самодельных взрывных устройств», — приводит слова представителя спецслужб корреспондент РИА Новости. По оценке специалистов, с учетом обнаруженного оборудования, предотвращена серия терактов. Ранее URA.RU рассказало, что член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о готовящейся провокации на Запорожской АЭС. Он выступил с предложением отменить на территории области мораторий на смертную казнь для лиц, обвиняемых в подготовке и проведении диверсий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...