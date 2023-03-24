В Энергодаре обнаружили конспиративную квартиру украинских диверсантов

В Энергодаре Запорожской области силами российских спецслужб предотвращена серия террористических актов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города была обнаружена конспиративная квартира украинских боевиков, которая использовалась как база для подготовки диверсий, сообщил корреспондент с места событий.
«В результате оперативных мероприятий в рамках антидиверсионной работы оперативниками была выявлена конспиративная квартира в городе Энергодар, которая использовалась украинскими диверсантами. При обыске в квартире были обнаружены до 150 граммов взрывчатки, 40 снайперских патронов и оборудование для сборки самодельных взрывных устройств», — приводит слова представителя спецслужб корреспондент РИА Новости. По оценке специалистов, с учетом обнаруженного оборудования, предотвращена серия терактов.
Ранее URA.RU рассказало, что член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о готовящейся провокации на Запорожской АЭС. Он выступил с предложением отменить на территории области мораторий на смертную казнь для лиц, обвиняемых в подготовке и проведении диверсий.
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