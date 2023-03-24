В Энергодаре обнаружили конспиративную квартиру украинских диверсантов

24 марта 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

В Энергодаре обнаружили базу террористов, готовящихся провести серию взрывов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Энергодаре Запорожской области силами российских спецслужб предотвращена серия террористических актов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города была обнаружена конспиративная квартира украинских боевиков, которая использовалась как база для подготовки диверсий, сообщил корреспондент с места событий. «В результате оперативных мероприятий в рамках антидиверсионной работы оперативниками была выявлена конспиративная квартира в городе Энергодар, которая использовалась украинскими диверсантами. При обыске в квартире были обнаружены до 150 граммов взрывчатки, 40 снайперских патронов и оборудование для сборки самодельных взрывных устройств», — приводит слова представителя спецслужб корреспондент РИА Новости. По оценке специалистов, с учетом обнаруженного оборудования, предотвращена серия терактов. Ранее URA.RU рассказало, что член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о готовящейся провокации на Запорожской АЭС. Он выступил с предложением отменить на территории области мораторий на смертную казнь для лиц, обвиняемых в подготовке и проведении диверсий.

В Энергодаре Запорожской области силами российских спецслужб предотвращена серия террористических актов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города была обнаружена конспиративная квартира украинских боевиков, которая использовалась как база для подготовки диверсий, сообщил корреспондент с места событий. «В результате оперативных мероприятий в рамках антидиверсионной работы оперативниками была выявлена конспиративная квартира в городе Энергодар, которая использовалась украинскими диверсантами. При обыске в квартире были обнаружены до 150 граммов взрывчатки, 40 снайперских патронов и оборудование для сборки самодельных взрывных устройств», — приводит слова представителя спецслужб корреспондент РИА Новости. По оценке специалистов, с учетом обнаруженного оборудования, предотвращена серия терактов. Ранее URA.RU рассказало, что член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о готовящейся провокации на Запорожской АЭС. Он выступил с предложением отменить на территории области мораторий на смертную казнь для лиц, обвиняемых в подготовке и проведении диверсий.