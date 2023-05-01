В Британии посоветовали Зеленскому пропускать удары РФ ради экономии

01 мая 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому стоит воздержаться от использования ПВО, пока не начнется контрнаступление, заявил Майкл Кларк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине, в частности президенту страны Владимиру Зеленскому, предлагают пропускать российские ракетные удары, не растрачивая систему противовоздушной обороны (ПВО). Ракетные снаряды предлагается сохранить до предстоящего украинского контрнаступления. С такой идеей выступил британский военный аналитик Майкл Кларк. «Возможно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) растратят все запасы ракет, если не будут осторожны. <…> Владимиру Зеленскому придется сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против [российских] дронов», — посоветовал Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News. Он уточнил, что Украина скоро получит в свое распоряжение зенитные ракетные комплексы Patriot из Польши. Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ наносит упреждающие удары, чтобы сорвать украинское контрнаступление. На Украине объявили воздушную тревогу в шести областях, сообщает телеканал 360. Украинские военные признают превосходство армии России в оружии, передает «Национальная служба новостей».

Украине, в частности президенту страны Владимиру Зеленскому, предлагают пропускать российские ракетные удары, не растрачивая систему противовоздушной обороны (ПВО). Ракетные снаряды предлагается сохранить до предстоящего украинского контрнаступления. С такой идеей выступил британский военный аналитик Майкл Кларк. «Возможно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) растратят все запасы ракет, если не будут осторожны. <…> Владимиру Зеленскому придется сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против [российских] дронов», — посоветовал Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News. Он уточнил, что Украина скоро получит в свое распоряжение зенитные ракетные комплексы Patriot из Польши. Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ наносит упреждающие удары, чтобы сорвать украинское контрнаступление. На Украине объявили воздушную тревогу в шести областях, сообщает телеканал 360. Украинские военные признают превосходство армии России в оружии, передает «Национальная служба новостей».