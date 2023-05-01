В Британии посоветовали Зеленскому пропускать удары РФ ради экономии

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Владимиру Зеленскому стоит воздержаться от использования ПВО, пока не начнется контрнаступление, заявил Майкл Кларк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине, в частности президенту страны Владимиру Зеленскому, предлагают пропускать российские ракетные удары, не растрачивая систему противовоздушной обороны (ПВО). Ракетные снаряды предлагается сохранить до предстоящего украинского контрнаступления. С такой идеей выступил британский военный аналитик Майкл Кларк.

«Возможно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) растратят все запасы ракет, если не будут осторожны. <…> Владимиру Зеленскому придется сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против [российских] дронов», — посоветовал Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News. Он уточнил, что Украина скоро получит в свое распоряжение зенитные ракетные комплексы Patriot из Польши.

Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ наносит упреждающие удары, чтобы сорвать украинское контрнаступление. На Украине объявили воздушную тревогу в шести областях, сообщает телеканал 360. Украинские военные признают превосходство армии России в оружии, передает «Национальная служба новостей».

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Украине, в частности президенту страны Владимиру Зеленскому, предлагают пропускать российские ракетные удары, не растрачивая систему противовоздушной обороны (ПВО). Ракетные снаряды предлагается сохранить до предстоящего украинского контрнаступления. С такой идеей выступил британский военный аналитик Майкл Кларк. «Возможно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) растратят все запасы ракет, если не будут осторожны. <…> Владимиру Зеленскому придется сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против [российских] дронов», — посоветовал Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News. Он уточнил, что Украина скоро получит в свое распоряжение зенитные ракетные комплексы Patriot из Польши. Ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ наносит упреждающие удары, чтобы сорвать украинское контрнаступление. На Украине объявили воздушную тревогу в шести областях, сообщает телеканал 360. Украинские военные признают превосходство армии России в оружии, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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