Марочко: ВСУ пытаются прорвать линию обороны в Кременной

19 мая 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

ВСУ ведут активные боевые действия в районе Кременной, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия по прорыву линии обороны в ДНР в районе города Кременная. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что боевые действия по степени интенсивности не уступают боям в Бахмуте (Артемовске). «На кременском направлении есть некоторые участки, на которых идут активные боевые действия. <…> На этих участках местности [противник] пытается прорвать нашу линию обороны», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что боевые действия в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества не уступают по интенсивности боям в Бахмуте. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о прорыве ВСУ в направлении Кременной. Марочко сообщал, что украинские военные используют провальную тактику в этом районе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия по прорыву линии обороны в ДНР в районе города Кременная. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что боевые действия по степени интенсивности не уступают боям в Бахмуте (Артемовске). «На кременском направлении есть некоторые участки, на которых идут активные боевые действия. <…> На этих участках местности [противник] пытается прорвать нашу линию обороны», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что боевые действия в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества не уступают по интенсивности боям в Бахмуте. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о прорыве ВСУ в направлении Кременной. Марочко сообщал, что украинские военные используют провальную тактику в этом районе.