Марочко: ВСУ пытаются прорвать линию обороны в Кременной

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
ВСУ ведут активные боевые действия в районе Кременной, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия по прорыву линии обороны в ДНР в районе города Кременная. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что боевые действия по степени интенсивности не уступают боям в Бахмуте (Артемовске).

«На кременском направлении есть некоторые участки, на которых идут активные боевые действия. <…> На этих участках местности [противник] пытается прорвать нашу линию обороны», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что боевые действия в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества не уступают по интенсивности боям в Бахмуте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о прорыве ВСУ в направлении Кременной. Марочко сообщал, что украинские военные используют провальную тактику в этом районе.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия по прорыву линии обороны в ДНР в районе города Кременная. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что боевые действия по степени интенсивности не уступают боям в Бахмуте (Артемовске). «На кременском направлении есть некоторые участки, на которых идут активные боевые действия. <…> На этих участках местности [противник] пытается прорвать нашу линию обороны», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что боевые действия в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества не уступают по интенсивности боям в Бахмуте. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о прорыве ВСУ в направлении Кременной. Марочко сообщал, что украинские военные используют провальную тактику в этом районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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