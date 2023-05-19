Марочко: ВСУ пытаются прорвать линию обороны в Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия по прорыву линии обороны в ДНР в районе города Кременная. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что боевые действия по степени интенсивности не уступают боям в Бахмуте (Артемовске).
«На кременском направлении есть некоторые участки, на которых идут активные боевые действия. <…> На этих участках местности [противник] пытается прорвать нашу линию обороны», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что боевые действия в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества не уступают по интенсивности боям в Бахмуте.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о прорыве ВСУ в направлении Кременной. Марочко сообщал, что украинские военные используют провальную тактику в этом районе.
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