04 июня 2023

«Коммерсант»: авиадвигатели не стали менее надежными даже после санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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После введения санкций количество двигателей в неисправном состоянии составляет лишь 10% Фото:
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Состояние самолетов SSJ не ухудшилось, несмотря на отказ оказывать ремонт французской компании Safran, которая занималась им до введения санкций на Россию, и увеличения количества налета. Согласно данным Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Сатурн», количество двигателей в неисправном состоянии составляет лишь 10%.

«Текущая исправность парка составляет 90% и …соответствует уровню исправности на 24 февраля 2022 года. На данный момент средний уровень исправности остается на том же уровне, ухудшения ситуации не произошло», — передает слова ОДК «Сатурн» «Коммерсант».

К концу марта количество двигателей с неисправностями составило 32 из 314. При этом из них 15 подлежат ремонту, еще 10 находятся в ремонтном фонде, чтобы стать донорами запчастей, а оставшиеся семь двигателей сейчас во Франции у компании Safran, сообщили в ОДК «Сатурн».

Ранее URA.RU сообщало, что в авиапарке РФ может остаться менее 30 самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2031 году. Это может произойти из-за выработки ресурса двигателей совместного российско-французского производства.

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Состояние самолетов SSJ не ухудшилось, несмотря на отказ оказывать ремонт французской компании Safran, которая занималась им до введения санкций на Россию, и увеличения количества налета. Согласно данным Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Сатурн», количество двигателей в неисправном состоянии составляет лишь 10%. «Текущая исправность парка составляет 90% и …соответствует уровню исправности на 24 февраля 2022 года. На данный момент средний уровень исправности остается на том же уровне, ухудшения ситуации не произошло», — передает слова ОДК «Сатурн» «Коммерсант». К концу марта количество двигателей с неисправностями составило 32 из 314. При этом из них 15 подлежат ремонту, еще 10 находятся в ремонтном фонде, чтобы стать донорами запчастей, а оставшиеся семь двигателей сейчас во Франции у компании Safran, сообщили в ОДК «Сатурн». Ранее URA.RU сообщало, что в авиапарке РФ может остаться менее 30 самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2031 году. Это может произойти из-за выработки ресурса двигателей совместного российско-французского производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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