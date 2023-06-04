«Коммерсант»: авиадвигатели не стали менее надежными даже после санкций

05 июня 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

После введения санкций количество двигателей в неисправном состоянии составляет лишь 10% Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Состояние самолетов SSJ не ухудшилось, несмотря на отказ оказывать ремонт французской компании Safran, которая занималась им до введения санкций на Россию, и увеличения количества налета. Согласно данным Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Сатурн», количество двигателей в неисправном состоянии составляет лишь 10%. «Текущая исправность парка составляет 90% и …соответствует уровню исправности на 24 февраля 2022 года. На данный момент средний уровень исправности остается на том же уровне, ухудшения ситуации не произошло», — передает слова ОДК «Сатурн» « Коммерсант ». К концу марта количество двигателей с неисправностями составило 32 из 314. При этом из них 15 подлежат ремонту, еще 10 находятся в ремонтном фонде, чтобы стать донорами запчастей, а оставшиеся семь двигателей сейчас во Франции у компании Safran, сообщили в ОДК «Сатурн». Ранее URA.RU сообщало, что в авиапарке РФ может остаться менее 30 самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2031 году. Это может произойти из-за выработки ресурса двигателей совместного российско-французского производства.

Состояние самолетов SSJ не ухудшилось, несмотря на отказ оказывать ремонт французской компании Safran, которая занималась им до введения санкций на Россию, и увеличения количества налета. Согласно данным Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Сатурн», количество двигателей в неисправном состоянии составляет лишь 10%. «Текущая исправность парка составляет 90% и …соответствует уровню исправности на 24 февраля 2022 года. На данный момент средний уровень исправности остается на том же уровне, ухудшения ситуации не произошло», — передает слова ОДК «Сатурн» «Коммерсант». К концу марта количество двигателей с неисправностями составило 32 из 314. При этом из них 15 подлежат ремонту, еще 10 находятся в ремонтном фонде, чтобы стать донорами запчастей, а оставшиеся семь двигателей сейчас во Франции у компании Safran, сообщили в ОДК «Сатурн». Ранее URA.RU сообщало, что в авиапарке РФ может остаться менее 30 самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2031 году. Это может произойти из-за выработки ресурса двигателей совместного российско-французского производства.