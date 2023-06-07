В ООН проигнорировали реакцию Зеленского на разрушение Каховской ГЭС 08 июня 2023 в 03:26 Размер текста - 17 + Критику Владимира Зеленского проигнорировали в ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать критику в адрес организации со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Ранее последний обвинил ООН в игнорировании проблем, связанных с ГЭС. «Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга», — ответил Дюжаррик ТАСС в ходе брифинга для журналистов. Ранее в интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил, что был шокирован реакцией Красного Креста и ООН на происшествие, связанное с Каховской ГЭС, передает «Царьград». Украинский лидер сказал, что крупные международные организации не дали ответ на просьбы о помощи. ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси выразил опасения, сказав, что подрыв ГЭС может привести к проблемам на Запорожской АЭС если лишит ее охлаждения. Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать критику в адрес организации со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Ранее последний обвинил ООН в игнорировании проблем, связанных с ГЭС. «Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга», — ответил Дюжаррик ТАСС в ходе брифинга для журналистов. Ранее в интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил, что был шокирован реакцией Красного Креста и ООН на происшествие, связанное с Каховской ГЭС, передает «Царьград». Украинский лидер сказал, что крупные международные организации не дали ответ на просьбы о помощи. ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси выразил опасения, сказав, что подрыв ГЭС может привести к проблемам на Запорожской АЭС если лишит ее охлаждения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям