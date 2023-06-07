В ООН проигнорировали реакцию Зеленского на разрушение Каховской ГЭС

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать критику в адрес организации со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Ранее последний обвинил ООН в игнорировании проблем, связанных с ГЭС.
«Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга», — ответил Дюжаррик ТАСС в ходе брифинга для журналистов.
Ранее в интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил, что был шокирован реакцией Красного Креста и ООН на происшествие, связанное с Каховской ГЭС, передает «Царьград». Украинский лидер сказал, что крупные международные организации не дали ответ на просьбы о помощи.
ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси выразил опасения, сказав, что подрыв ГЭС может привести к проблемам на Запорожской АЭС если лишит ее охлаждения.
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