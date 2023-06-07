07 июня 2023

В ООН проигнорировали реакцию Зеленского на разрушение Каховской ГЭС

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Критику Владимира Зеленского проигнорировали в ООН Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать критику в адрес организации со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Ранее последний обвинил ООН в игнорировании проблем, связанных с ГЭС.

«Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга», — ответил Дюжаррик ТАСС в ходе брифинга для журналистов.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил, что был шокирован реакцией Красного Креста и ООН на происшествие, связанное с Каховской ГЭС, передает «Царьград». Украинский лидер сказал, что крупные международные организации не дали ответ на просьбы о помощи.

ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси выразил опасения, сказав, что подрыв ГЭС может привести к проблемам на Запорожской АЭС если лишит ее охлаждения.

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Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать критику в адрес организации со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Ранее последний обвинил ООН в игнорировании проблем, связанных с ГЭС. «Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга», — ответил Дюжаррик ТАСС в ходе брифинга для журналистов. Ранее в интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил, что был шокирован реакцией Красного Креста и ООН на происшествие, связанное с Каховской ГЭС, передает «Царьград». Украинский лидер сказал, что крупные международные организации не дали ответ на просьбы о помощи. ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси выразил опасения, сказав, что подрыв ГЭС может привести к проблемам на Запорожской АЭС если лишит ее охлаждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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