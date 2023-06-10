В Калужской области упал беспилотник

Дрон рухнул возле деревни Стрелковка (фото из архива)
Беспилотник упал в Калужской области. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
«Вблизи деревни Стрелковка в Жуковском районе упал беспилотный летательный аппарат. Предварительно, пострадавших нет», — сообщил Шапша в своем telegram-канале. По его информации, на месте работают специальные службы.
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