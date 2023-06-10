10 июня 2023

В Калужской области упал беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
Дрон рухнул возле деревни Стрелковка (фото из архива) Фото:

Беспилотник упал в Калужской области. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«Вблизи деревни Стрелковка в Жуковском районе упал беспилотный летательный аппарат. Предварительно, пострадавших нет», — сообщил Шапша в своем telegram-канале. По его информации, на месте работают специальные службы.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотник упал в Калужской области. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша. «Вблизи деревни Стрелковка в Жуковском районе упал беспилотный летательный аппарат. Предварительно, пострадавших нет», — сообщил Шапша в своем telegram-канале. По его информации, на месте работают специальные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...