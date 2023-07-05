Российский аналог Zara Home и H&M Home откроет магазины осенью

Redecoro заменит Zara Home и H&M Home в России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Осенью на российском рынке появятся отечественные аналоги Zara Home и H&M Home. К 2025 году будет открыто до 50 магазинов этих брендов. Об этом сообщила управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова, компания которой собирается заменить западные магазины.

«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ „Метрополис“. В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и Союзу независимых государств (СНГ)», — заявила ТАСС Анастасия Кондакова. Redecoro инвертируется Сберабнком.

Она отметила, что к осени 2023 года Redecoro представить собственную линейку домашнего декора, посуда, товаров для кухни и ванной, текстиля. Дизайнеры сделали упор на скандинавском и этническом стиле. Продукцию бренда сможет купить средний класс россиян. В товарах будут сочетаться цифровизация и технологичность.

Товары будут производиться в России, Турции, Китае и Индии. Ранее в этих странах с этих же фабрик выпускалась продукция Zara Home и H&M Home.

После начала спецоперации многие западные компании решили покинуть Россию. Санкции от Европы и США для России, в основном, их не касались на прямую. Однако у них был риск получить штрафы за размещение продукции на российском рынке. Их решили заменить отечественные производители.

Так, в апреле открылся первый магазин аналога IKEA. Вместо шведской компании на российский рынок зашла белорусская.