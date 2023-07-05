Российский аналог Zara Home и H&M Home откроет магазины осенью

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Продолжение работы магазина  H&M ТЦ Планета. Пермь, торговый центр, покупатели, бутик, распродажа, шопинг, h&m, магазин одежды, покупательский ажиотаж
Redecoro заменит Zara Home и H&M Home в России Фото:

Осенью на российском рынке появятся отечественные аналоги Zara Home и H&M Home. К 2025 году будет открыто до 50 магазинов этих брендов. Об этом сообщила управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова, компания которой собирается заменить западные магазины.

«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ „Метрополис“. В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и Союзу независимых государств (СНГ)», — заявила ТАСС Анастасия Кондакова. Redecoro инвертируется Сберабнком.

Она отметила, что к осени 2023 года Redecoro представить собственную линейку домашнего декора, посуда, товаров для кухни и ванной, текстиля. Дизайнеры сделали упор на скандинавском и этническом стиле. Продукцию бренда сможет купить средний класс россиян. В товарах будут сочетаться цифровизация и технологичность.

Товары будут производиться в России, Турции, Китае и Индии. Ранее в этих странах с этих же фабрик выпускалась продукция Zara Home и H&M Home.

После начала спецоперации многие западные компании решили покинуть Россию. Санкции от Европы и США для России, в основном, их не касались на прямую. Однако у них был риск получить штрафы за размещение продукции на российском рынке. Их решили заменить отечественные производители.

Так, в апреле открылся первый магазин аналога IKEA. Вместо шведской компании на российский рынок зашла белорусская.

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Осенью на российском рынке появятся отечественные аналоги Zara Home и H&M Home. К 2025 году будет открыто до 50 магазинов этих брендов. Об этом сообщила управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова, компания которой собирается заменить западные магазины. «До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ „Метрополис“. В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и Союзу независимых государств (СНГ)», — заявила ТАСС Анастасия Кондакова. Redecoro инвертируется Сберабнком. Она отметила, что к осени 2023 года Redecoro представить собственную линейку домашнего декора, посуда, товаров для кухни и ванной, текстиля. Дизайнеры сделали упор на скандинавском и этническом стиле. Продукцию бренда сможет купить средний класс россиян. В товарах будут сочетаться цифровизация и технологичность. Товары будут производиться в России, Турции, Китае и Индии. Ранее в этих странах с этих же фабрик выпускалась продукция Zara Home и H&M Home. После начала спецоперации многие западные компании решили покинуть Россию. Санкции от Европы и США для России, в основном, их не касались на прямую. Однако у них был риск получить штрафы за размещение продукции на российском рынке. Их решили заменить отечественные производители. Так, в апреле открылся первый магазин аналога IKEA. Вместо шведской компании на российский рынок зашла белорусская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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