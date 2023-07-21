Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии

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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Новая Зеландия ввела санкции против организаций из РФ и Белоруссии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции в отношении России и Белоруссии. Ограничения направлены против 14 физлиц и юрлиц российского ОПК, а также против шести белорусских организаций. Об этом сообщила глава новозеландского МИДа Хон Нанайа Махута.

«Санкции направлены против 14 физических и юридических лиц российского оборонно-промышленного комплекса. Они разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии, которые Россия использует в конфликте», — заявила Хон Нанайа Махута. Ее слова опубликованы на сайте правительства Новой Зеландии.

Министр уточнила, что санкции были приняты против шести компаний из Белоруссии. Среди них финансово-кредитные организации, поддерживающие Россию. Махута также заявила, якобы трое россиян, находящихся в списке, были причастны к «депортации украинских детей в РФ».

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Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции в отношении России и Белоруссии. Ограничения направлены против 14 физлиц и юрлиц российского ОПК, а также против шести белорусских организаций. Об этом сообщила глава новозеландского МИДа Хон Нанайа Махута. «Санкции направлены против 14 физических и юридических лиц российского оборонно-промышленного комплекса. Они разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии, которые Россия использует в конфликте», — заявила Хон Нанайа Махута. Ее слова опубликованы на сайте правительства Новой Зеландии. Министр уточнила, что санкции были приняты против шести компаний из Белоруссии. Среди них финансово-кредитные организации, поддерживающие Россию. Махута также заявила, якобы трое россиян, находящихся в списке, были причастны к «депортации украинских детей в РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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