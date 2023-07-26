Госдума отменила комиссию за банковские переводы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкомат.Тюмень, банкомат, снятие денег, деньги, купюры, внесение наличных, банкомат открытие
Без комиссии можно будет переводить до 30 миллионов рублей в месяц Фото:

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, отменяющий комиссии для граждан при переводе денег на свои счета в другие банки. Максимальная сумма составит 30 миллионов рублей в месяц, сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

«Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. <…> Важно, чтобы он имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — заявил Вячеслав Володин. Его заявление опубликовано на сайте Госдумы. Уточняется, что без комиссии можно будет переводить до 30 миллионов рублей ежемесячно.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие организации. В Сбере заявили, что не станут принимать подобные решения в отрыве от других финансовых учреждений, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, отменяющий комиссии для граждан при переводе денег на свои счета в другие банки. Максимальная сумма составит 30 миллионов рублей в месяц, сообщил председатель Думы Вячеслав Володин. «Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. <…> Важно, чтобы он имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — заявил Вячеслав Володин. Его заявление опубликовано на сайте Госдумы. Уточняется, что без комиссии можно будет переводить до 30 миллионов рублей ежемесячно. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие организации. В Сбере заявили, что не станут принимать подобные решения в отрыве от других финансовых учреждений, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...