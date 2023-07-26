Госдума отменила комиссию за банковские переводы

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, отменяющий комиссии для граждан при переводе денег на свои счета в другие банки. Максимальная сумма составит 30 миллионов рублей в месяц, сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.
«Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. <…> Важно, чтобы он имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — заявил Вячеслав Володин. Его заявление опубликовано на сайте Госдумы. Уточняется, что без комиссии можно будет переводить до 30 миллионов рублей ежемесячно.
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие организации. В Сбере заявили, что не станут принимать подобные решения в отрыве от других финансовых учреждений, передает RT.
Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, отменяющий комиссии для граждан при переводе денег на свои счета в другие банки. Максимальная сумма составит 30 миллионов рублей в месяц, сообщил председатель Думы Вячеслав Володин. «Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. <…> Важно, чтобы он имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — заявил Вячеслав Володин. Его заявление опубликовано на сайте Госдумы. Уточняется, что без комиссии можно будет переводить до 30 миллионов рублей ежемесячно. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие организации. В Сбере заявили, что не станут принимать подобные решения в отрыве от других финансовых учреждений, передает RT.