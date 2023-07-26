Shot: москвичка чуть не подорвалась на гранате в Лефортово

26 июля 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Место, где обнаружен предмет, похожий на боеприпас, оцепили Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Женщина чуть не наступила на гранату в Москве. Об этом сообщили в соцсетях. «Только что москвичка чуть не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что она сообщила об этом в полицию. По информации канала, место, где обнаружен предмет, оцепили. К нему едут оперативные службы.

Женщина чуть не наступила на гранату в Москве. Об этом сообщили в соцсетях. «Только что москвичка чуть не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что она сообщила об этом в полицию. По информации канала, место, где обнаружен предмет, оцепили. К нему едут оперативные службы.