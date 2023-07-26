Shot: москвичка чуть не подорвалась на гранате в Лефортово

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Место, где обнаружен предмет, похожий на боеприпас, оцепили Фото:

Женщина чуть не наступила на гранату в Москве. Об этом сообщили в соцсетях.

«Только что москвичка чуть не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что она сообщила об этом в полицию.

По информации канала, место, где обнаружен предмет, оцепили. К нему едут оперативные службы.

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Женщина чуть не наступила на гранату в Москве. Об этом сообщили в соцсетях. «Только что москвичка чуть не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что она сообщила об этом в полицию. По информации канала, место, где обнаружен предмет, оцепили. К нему едут оперативные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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