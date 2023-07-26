В Крыму рядовой подстрелил местного жителя, забредшего на полигон

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Военный выстрелил, а затем начал избивать незнакомцев Фото:

Военный подстрелил мужчину, который забрел на охраняемый полигон в Крыму. Об этом сообщили в соцсетях.

«Мужчины начали спорить, военный достал оружие, выстрелил, а затем стал избивать незнакомцев», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Авторы поста пояснили, что двое мужчин забрели на территорию полигона, где тренируются морские пехотинцы. Там их заметил рядовой.

По данным канала, в результате ссоры один из мужчин получил пулевое ранение в живот, а другой — перелом ребер. Они остались живы и были госпитализированы.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.

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Военный подстрелил мужчину, который забрел на охраняемый полигон в Крыму. Об этом сообщили в соцсетях. «Мужчины начали спорить, военный достал оружие, выстрелил, а затем стал избивать незнакомцев», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Авторы поста пояснили, что двое мужчин забрели на территорию полигона, где тренируются морские пехотинцы. Там их заметил рядовой. По данным канала, в результате ссоры один из мужчин получил пулевое ранение в живот, а другой — перелом ребер. Они остались живы и были госпитализированы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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