В Крыму рядовой подстрелил местного жителя, забредшего на полигон

Военный выстрелил, а затем начал избивать незнакомцев
Военный подстрелил мужчину, который забрел на охраняемый полигон в Крыму. Об этом сообщили в соцсетях.
«Мужчины начали спорить, военный достал оружие, выстрелил, а затем стал избивать незнакомцев», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Авторы поста пояснили, что двое мужчин забрели на территорию полигона, где тренируются морские пехотинцы. Там их заметил рядовой.
По данным канала, в результате ссоры один из мужчин получил пулевое ранение в живот, а другой — перелом ребер. Они остались живы и были госпитализированы.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
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