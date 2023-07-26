В Крыму рядовой подстрелил местного жителя, забредшего на полигон 26 июля 2023 в 20:24 Размер текста - 17 + Военный выстрелил, а затем начал избивать незнакомцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Военный подстрелил мужчину, который забрел на охраняемый полигон в Крыму. Об этом сообщили в соцсетях. «Мужчины начали спорить, военный достал оружие, выстрелил, а затем стал избивать незнакомцев», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Авторы поста пояснили, что двое мужчин забрели на территорию полигона, где тренируются морские пехотинцы. Там их заметил рядовой. По данным канала, в результате ссоры один из мужчин получил пулевое ранение в живот, а другой — перелом ребер. Они остались живы и были госпитализированы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. Военный подстрелил мужчину, который забрел на охраняемый полигон в Крыму. Об этом сообщили в соцсетях. «Мужчины начали спорить, военный достал оружие, выстрелил, а затем стал избивать незнакомцев», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Авторы поста пояснили, что двое мужчин забрели на территорию полигона, где тренируются морские пехотинцы. Там их заметил рядовой. По данным канала, в результате ссоры один из мужчин получил пулевое ранение в живот, а другой — перелом ребер. Они остались живы и были госпитализированы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям