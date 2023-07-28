Телеведущий Киселев приехал на похороны корреспондента Журавлева в Екатеринбург. Фото 28 июля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 + Дмитрий Киселев приехал на похороны Ростислава Журавлева Фото: Илья Московец © URA.RU Телеведущий, гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прилетел на похороны журналиста Ростислава Журавлева в Екатеринбург. Киселев отметил, что Журавлев был ярчайшим представителем профессии. Новость по теме Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве «Он был ярчайшим представителем нашей профессии. Сегодня горестный день. Мы здесь все по очень горькому поводу», — заявил Дмитрий Киселев, его слова передает корреспондент URA.RU. Прощание с Журавлевым проходит в Екатеринбурге, в Доме офицеров Центрального военного округа. Похороны пройдут на Широкореченском кладбище. Фото: Илья Московец © URA.RU Телеведущий, гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прилетел на похороны журналиста Ростислава Журавлева в Екатеринбург. Киселев отметил, что Журавлев был ярчайшим представителем профессии. «Он был ярчайшим представителем нашей профессии. Сегодня горестный день. Мы здесь все по очень горькому поводу», — заявил Дмитрий Киселев, его слова передает корреспондент URA.RU. Прощание с Журавлевым проходит в Екатеринбурге, в Доме офицеров Центрального военного округа. Похороны пройдут на Широкореченском кладбище. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям