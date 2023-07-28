Дмитрий Киселев приехал на похороны Ростислава Журавлева
Телеведущий, гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прилетел на похороны журналиста Ростислава Журавлева в Екатеринбург. Киселев отметил, что Журавлев был ярчайшим представителем профессии.
«Он был ярчайшим представителем нашей профессии. Сегодня горестный день. Мы здесь все по очень горькому поводу», — заявил Дмитрий Киселев, его слова передает корреспондент URA.RU.
Прощание с Журавлевым проходит в Екатеринбурге, в Доме офицеров Центрального военного округа. Похороны пройдут на Широкореченском кладбище.
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