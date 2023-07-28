Телеведущий Киселев приехал на похороны корреспондента Журавлева в Екатеринбург. Фото

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Прощание с журналистом Журавлевым. Екатеринбург
Дмитрий Киселев приехал на похороны Ростислава Журавлева Фото:

Телеведущий, гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прилетел на похороны журналиста Ростислава Журавлева в Екатеринбург. Киселев отметил, что Журавлев был ярчайшим представителем профессии.

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«Он был ярчайшим представителем нашей профессии. Сегодня горестный день. Мы здесь все по очень горькому поводу», — заявил Дмитрий Киселев, его слова передает корреспондент URA.RU.

Прощание с Журавлевым проходит в Екатеринбурге, в Доме офицеров Центрального военного округа. Похороны пройдут на Широкореченском кладбище.

Фото:

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Телеведущий, гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прилетел на похороны журналиста Ростислава Журавлева в Екатеринбург. Киселев отметил, что Журавлев был ярчайшим представителем профессии. «Он был ярчайшим представителем нашей профессии. Сегодня горестный день. Мы здесь все по очень горькому поводу», — заявил Дмитрий Киселев, его слова передает корреспондент URA.RU. Прощание с Журавлевым проходит в Екатеринбурге, в Доме офицеров Центрального военного округа. Похороны пройдут на Широкореченском кладбище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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