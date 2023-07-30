Минобороны Казахстана высказалось об отправке своей военной техники в РФ

Минобороны Казахстана опровергло отправку военной техники в РФ

30 июля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

В Казахстане действует запрет на экспорт военной техники Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Информация об отправке казахстанской военной техники в Россию не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Казахстан. «Сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в РФ не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В Минобороны уточнили, что техника, отправляемая российской стороне, не имеет никакого отношения к Казахстану. В министерстве подчеркнули, что в стране с 27 августа 2022 года ввели запрет на экспорт военной техники. Ограничение распространяется и на настоящее время. Ранее в соцсетях и telegram-каналах начало распространяться видео, на котором демонстрировалась переброска военной техники из Казахстана. Согласно подписи к кадрам, она перевозилась на территорию России. Позже в Минобороны РФ опровергли эту информацию.

Информация об отправке казахстанской военной техники в Россию не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Казахстан. «Сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в РФ не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В Минобороны уточнили, что техника, отправляемая российской стороне, не имеет никакого отношения к Казахстану. В министерстве подчеркнули, что в стране с 27 августа 2022 года ввели запрет на экспорт военной техники. Ограничение распространяется и на настоящее время. Ранее в соцсетях и telegram-каналах начало распространяться видео, на котором демонстрировалась переброска военной техники из Казахстана. Согласно подписи к кадрам, она перевозилась на территорию России. Позже в Минобороны РФ опровергли эту информацию.