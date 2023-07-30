Минобороны Казахстана высказалось об отправке своей военной техники в РФ

Минобороны Казахстана опровергло отправку военной техники в РФ
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Вооруженные силы РФ. stock, техника, вооружение, эшелон, stock, переброска, подкрепление
В Казахстане действует запрет на экспорт военной техники Фото:

Информация об отправке казахстанской военной техники в Россию не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Казахстан.

«Сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в РФ не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В Минобороны уточнили, что техника, отправляемая российской стороне, не имеет никакого отношения к Казахстану.

В министерстве подчеркнули, что в стране с 27 августа 2022 года ввели запрет на экспорт военной техники. Ограничение распространяется и на настоящее время.

Ранее в соцсетях и telegram-каналах начало распространяться видео, на котором демонстрировалась переброска военной техники из Казахстана. Согласно подписи к кадрам, она перевозилась на территорию России. Позже в Минобороны РФ опровергли эту информацию.

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Информация об отправке казахстанской военной техники в Россию не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Казахстан. «Сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в РФ не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В Минобороны уточнили, что техника, отправляемая российской стороне, не имеет никакого отношения к Казахстану. В министерстве подчеркнули, что в стране с 27 августа 2022 года ввели запрет на экспорт военной техники. Ограничение распространяется и на настоящее время. Ранее в соцсетях и telegram-каналах начало распространяться видео, на котором демонстрировалась переброска военной техники из Казахстана. Согласно подписи к кадрам, она перевозилась на территорию России. Позже в Минобороны РФ опровергли эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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