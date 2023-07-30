Минобороны Казахстана высказалось об отправке своей военной техники в РФ

Информация об отправке казахстанской военной техники в Россию не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Казахстан.
«Сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в РФ не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В Минобороны уточнили, что техника, отправляемая российской стороне, не имеет никакого отношения к Казахстану.
В министерстве подчеркнули, что в стране с 27 августа 2022 года ввели запрет на экспорт военной техники. Ограничение распространяется и на настоящее время.
Ранее в соцсетях и telegram-каналах начало распространяться видео, на котором демонстрировалась переброска военной техники из Казахстана. Согласно подписи к кадрам, она перевозилась на территорию России. Позже в Минобороны РФ опровергли эту информацию.
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