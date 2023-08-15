СК озвучил первую версию взрыва на АЗС в Махачкале

СК завершил первичный осмотр на месте взрыва в Махачкале
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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
СК РФ завершил первичный осмотр места взрыва в Махачкале Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

На станции технического обслуживания автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседние здания, что послужило причиной взрыва в Махачкале. Эту предварительную версию причину ЧП озвучили в СК России после первичного осмотра места происшествия.

«При производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв», — сообщили в СК. Там уточнили, что были повреждены здания, автозаправка, автомобили, погибли и пострадали люди.

Сейчас следствие отрабатывает несколько версий трагедии. Среди них: нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками

В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. Пострадали десятки людей, в том числе — дети, погибли 35 человек. Тяжелораненых доставят из Дагестана в Москву на лечение. Предполагаемый владелец склада, где хранилась селитра, был найден. Возбуждено уголовное дело. Глава Дагестана Меликов назвал жадность и алчность причинами ЧП на АЗС. Он пообещал наказать всех виновных.

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На станции технического обслуживания автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседние здания, что послужило причиной взрыва в Махачкале. Эту предварительную версию причину ЧП озвучили в СК России после первичного осмотра места происшествия. «При производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв», — сообщили в СК. Там уточнили, что были повреждены здания, автозаправка, автомобили, погибли и пострадали люди. Сейчас следствие отрабатывает несколько версий трагедии. Среди них: нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. Пострадали десятки людей, в том числе — дети, погибли 35 человек. Тяжелораненых доставят из Дагестана в Москву на лечение. Предполагаемый владелец склада, где хранилась селитра, был найден. Возбуждено уголовное дело. Глава Дагестана Меликов назвал жадность и алчность причинами ЧП на АЗС. Он пообещал наказать всех виновных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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