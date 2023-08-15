15 августа 2023

Shot: родные замминистра сельского хозяйства Дагестана стали жертвами ЧП в Махачкале

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Ранее в Махачкале произошел взрыв на АЗС Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли родственники замминистра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева. Об этом пишет Shot в своем telegram-канале.

«По нашей информации, трагедия коснулась семей братьев госслужащего. Две его родственницы погибли, еще одна спецбортом направлена в Москву для дальнейшего лечения. В момент взрыва женщины находились недалеко от эпицентра взрыва», — говорится в сообщении. Премьер уже навестил в больнице невестку и племянницу, которые пострадали в результате ЧП.

В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе был введен режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены к ответственности все, кто допустил халатность. На данный момент число жертв составляет 35 человек.

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В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли родственники замминистра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева. Об этом пишет Shot в своем telegram-канале. «По нашей информации, трагедия коснулась семей братьев госслужащего. Две его родственницы погибли, еще одна спецбортом направлена в Москву для дальнейшего лечения. В момент взрыва женщины находились недалеко от эпицентра взрыва», — говорится в сообщении. Премьер уже навестил в больнице невестку и племянницу, которые пострадали в результате ЧП. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе был введен режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены к ответственности все, кто допустил халатность. На данный момент число жертв составляет 35 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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