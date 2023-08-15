Shot: родные замминистра сельского хозяйства Дагестана стали жертвами ЧП в Махачкале

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли родственники замминистра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева. Об этом пишет Shot в своем telegram-канале.
«По нашей информации, трагедия коснулась семей братьев госслужащего. Две его родственницы погибли, еще одна спецбортом направлена в Москву для дальнейшего лечения. В момент взрыва женщины находились недалеко от эпицентра взрыва», — говорится в сообщении. Премьер уже навестил в больнице невестку и племянницу, которые пострадали в результате ЧП.
В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе был введен режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены к ответственности все, кто допустил халатность. На данный момент число жертв составляет 35 человек.
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