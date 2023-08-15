Shot: родные замминистра сельского хозяйства Дагестана стали жертвами ЧП в Махачкале

16 августа 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Ранее в Махачкале произошел взрыв на АЗС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли родственники замминистра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева. Об этом пишет Shot в своем telegram-канале. «По нашей информации, трагедия коснулась семей братьев госслужащего. Две его родственницы погибли, еще одна спецбортом направлена в Москву для дальнейшего лечения. В момент взрыва женщины находились недалеко от эпицентра взрыва», — говорится в сообщении. Премьер уже навестил в больнице невестку и племянницу, которые пострадали в результате ЧП. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе был введен режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены к ответственности все, кто допустил халатность. На данный момент число жертв составляет 35 человек.

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли родственники замминистра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева. Об этом пишет Shot в своем telegram-канале. «По нашей информации, трагедия коснулась семей братьев госслужащего. Две его родственницы погибли, еще одна спецбортом направлена в Москву для дальнейшего лечения. В момент взрыва женщины находились недалеко от эпицентра взрыва», — говорится в сообщении. Премьер уже навестил в больнице невестку и племянницу, которые пострадали в результате ЧП. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе был введен режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены к ответственности все, кто допустил халатность. На данный момент число жертв составляет 35 человек.