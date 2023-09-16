Школьница из Приморья, встретившаяся с Ким Чен Ыном, назвала его симпатичным и хорошим

Школьница из Приморья назвала Ким Чен Ына симпатичным и хорошим
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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск., ким чен ын
Ким Чен Ын в жизни лучше, чем в интернете, заявила школьница Маргарита Тарасова Фото:

Школьница Маргарита Тарасова из города Артем (Приморский край) назвала лидера КНДР Ким Чен Ына симпатичным, большим и хорошим человеком. Она заявила, что гордится своим участием на встрече во время его визита в регион.

«Симпатичный, большой, с виду хороший человек… Было видно — он рад, что мы ему понравились», — заявила Тарасова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что лидер КНДР в жизни намного лучше, чем в интернете. По ее словам, она гордится своей встречей с главой КНДР.

Подчеркивается, что Ким Чен Ын прибыл в Приморье на поезде. Его встретили 40 школьников из города Артем.

Ранее лидер КНДР посетил балет-феерию «Спящая красавица» в Мариинском театре в Приморье. Ким Чен Ына в РФ пригласил российский президент Владимир Путин. У лидеров двух стран 12 сентября состоялась встреча впервые за четыре года. Ким Чен Ын ранее поздравлял Владимира Путин с юбилеем, отметив его заслуги в строительстве сильного государства, передает «Дни.ру».

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Школьница Маргарита Тарасова из города Артем (Приморский край) назвала лидера КНДР Ким Чен Ына симпатичным, большим и хорошим человеком. Она заявила, что гордится своим участием на встрече во время его визита в регион. «Симпатичный, большой, с виду хороший человек… Было видно — он рад, что мы ему понравились», — заявила Тарасова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что лидер КНДР в жизни намного лучше, чем в интернете. По ее словам, она гордится своей встречей с главой КНДР. Подчеркивается, что Ким Чен Ын прибыл в Приморье на поезде. Его встретили 40 школьников из города Артем. Ранее лидер КНДР посетил балет-феерию «Спящая красавица» в Мариинском театре в Приморье. Ким Чен Ына в РФ пригласил российский президент Владимир Путин. У лидеров двух стран 12 сентября состоялась встреча впервые за четыре года. Ким Чен Ын ранее поздравлял Владимира Путин с юбилеем, отметив его заслуги в строительстве сильного государства, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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