Школьница из Приморья, встретившаяся с Ким Чен Ыном, назвала его симпатичным и хорошим

Школьница из Приморья назвала Ким Чен Ына симпатичным и хорошим

16 сентября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын в жизни лучше, чем в интернете, заявила школьница Маргарита Тарасова Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Школьница Маргарита Тарасова из города Артем (Приморский край) назвала лидера КНДР Ким Чен Ына симпатичным, большим и хорошим человеком. Она заявила, что гордится своим участием на встрече во время его визита в регион. «Симпатичный, большой, с виду хороший человек… Было видно — он рад, что мы ему понравились», — заявила Тарасова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что лидер КНДР в жизни намного лучше, чем в интернете. По ее словам, она гордится своей встречей с главой КНДР. Подчеркивается, что Ким Чен Ын прибыл в Приморье на поезде. Его встретили 40 школьников из города Артем. Ранее лидер КНДР посетил балет-феерию «Спящая красавица» в Мариинском театре в Приморье. Ким Чен Ына в РФ пригласил российский президент Владимир Путин. У лидеров двух стран 12 сентября состоялась встреча впервые за четыре года. Ким Чен Ын ранее поздравлял Владимира Путин с юбилеем, отметив его заслуги в строительстве сильного государства, передает «Дни.ру».

Школьница Маргарита Тарасова из города Артем (Приморский край) назвала лидера КНДР Ким Чен Ына симпатичным, большим и хорошим человеком. Она заявила, что гордится своим участием на встрече во время его визита в регион. «Симпатичный, большой, с виду хороший человек… Было видно — он рад, что мы ему понравились», — заявила Тарасова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что лидер КНДР в жизни намного лучше, чем в интернете. По ее словам, она гордится своей встречей с главой КНДР. Подчеркивается, что Ким Чен Ын прибыл в Приморье на поезде. Его встретили 40 школьников из города Артем. Ранее лидер КНДР посетил балет-феерию «Спящая красавица» в Мариинском театре в Приморье. Ким Чен Ына в РФ пригласил российский президент Владимир Путин. У лидеров двух стран 12 сентября состоялась встреча впервые за четыре года. Ким Чен Ын ранее поздравлял Владимира Путин с юбилеем, отметив его заслуги в строительстве сильного государства, передает «Дни.ру».