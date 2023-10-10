Под Новокузнецком экстренно эвакуируют работников шахты из-за пожара

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер, спуск в шахту
В момент возгорания в шахте находилось более 250 работников Фото:

Под Новокузнецком спасатели экстренно эвакуируют шахтеров из-за возгорания на поверхности шахты «Ерунаковская-8». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Пожар начался на шахте «Ерунаковская-8» в населенном пункте Узково. В момент возгорания там находилось более 250 работников. «Поступил сигнал о возгорании в резервном дегазационном коробе. Люди эвакуируются на поверхность силами шахты», — заявили в пресс-службе, передает VSE42.Ru.

В МЧС уточнили, что на месте происшествия работают 32 специалиста. Также в тушении пожара и эвакуации работников задействовано семь единиц техники. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

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Под Новокузнецком спасатели экстренно эвакуируют шахтеров из-за возгорания на поверхности шахты «Ерунаковская-8». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Кемеровской области. Пожар начался на шахте «Ерунаковская-8» в населенном пункте Узково. В момент возгорания там находилось более 250 работников. «Поступил сигнал о возгорании в резервном дегазационном коробе. Люди эвакуируются на поверхность силами шахты», — заявили в пресс-службе, передает VSE42.Ru. В МЧС уточнили, что на месте происшествия работают 32 специалиста. Также в тушении пожара и эвакуации работников задействовано семь единиц техники. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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