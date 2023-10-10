Под Новокузнецком экстренно эвакуируют работников шахты из-за пожара

Под Новокузнецком спасатели экстренно эвакуируют шахтеров из-за возгорания на поверхности шахты «Ерунаковская-8». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Кемеровской области.
Пожар начался на шахте «Ерунаковская-8» в населенном пункте Узково. В момент возгорания там находилось более 250 работников. «Поступил сигнал о возгорании в резервном дегазационном коробе. Люди эвакуируются на поверхность силами шахты», — заявили в пресс-службе, передает VSE42.Ru.
В МЧС уточнили, что на месте происшествия работают 32 специалиста. Также в тушении пожара и эвакуации работников задействовано семь единиц техники. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
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