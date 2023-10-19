Полпред Якушев назвал способ, как промышленникам преодолеть кадровый дефицит

Полпред президента Якушев призвал промышленников брать шефство над школами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , якушев владимир
Владимир Якушев считает, что промышленники должны наладить контакт с учебными заведениями Фото:

Чтобы решить вопросы, связанные с кадровым дефицитом на промышленных предприятиях Урала, необходимо готовить специалистов со школьной скамьи. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Предприятиям необходимо активнее брать шефство над школами, колледжами, техникумами, вузами. Вместе прописывать учебные программы, предоставлять материальную базу и формировать стимулирующие меры для привлечения студентов», — цитирует слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства.

Ранее URA.RU писало о том, что полпред Владимир Якушев принял участие в пленарной сессии на тему технологического суверенитета. Мероприятие проходило в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. По словам Якушева, импортозамещение бросает новый вызов в части подготовки специалистов новых компетенций, и чтобы решать их, промышленники должны сотрудничать с вузами.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы решить вопросы, связанные с кадровым дефицитом на промышленных предприятиях Урала, необходимо готовить специалистов со школьной скамьи. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Предприятиям необходимо активнее брать шефство над школами, колледжами, техникумами, вузами. Вместе прописывать учебные программы, предоставлять материальную базу и формировать стимулирующие меры для привлечения студентов», — цитирует слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства. Ранее URA.RU писало о том, что полпред Владимир Якушев принял участие в пленарной сессии на тему технологического суверенитета. Мероприятие проходило в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. По словам Якушева, импортозамещение бросает новый вызов в части подготовки специалистов новых компетенций, и чтобы решать их, промышленники должны сотрудничать с вузами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...