Полпред Якушев назвал способ, как промышленникам преодолеть кадровый дефицит

Полпред президента Якушев призвал промышленников брать шефство над школами

19 октября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев считает, что промышленники должны наладить контакт с учебными заведениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы решить вопросы, связанные с кадровым дефицитом на промышленных предприятиях Урала, необходимо готовить специалистов со школьной скамьи. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Предприятиям необходимо активнее брать шефство над школами, колледжами, техникумами, вузами. Вместе прописывать учебные программы, предоставлять материальную базу и формировать стимулирующие меры для привлечения студентов», — цитирует слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства. Ранее URA.RU писало о том, что полпред Владимир Якушев принял участие в пленарной сессии на тему технологического суверенитета. Мероприятие проходило в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. По словам Якушева, импортозамещение бросает новый вызов в части подготовки специалистов новых компетенций, и чтобы решать их, промышленники должны сотрудничать с вузами.

Чтобы решить вопросы, связанные с кадровым дефицитом на промышленных предприятиях Урала, необходимо готовить специалистов со школьной скамьи. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Предприятиям необходимо активнее брать шефство над школами, колледжами, техникумами, вузами. Вместе прописывать учебные программы, предоставлять материальную базу и формировать стимулирующие меры для привлечения студентов», — цитирует слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства. Ранее URA.RU писало о том, что полпред Владимир Якушев принял участие в пленарной сессии на тему технологического суверенитета. Мероприятие проходило в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. По словам Якушева, импортозамещение бросает новый вызов в части подготовки специалистов новых компетенций, и чтобы решать их, промышленники должны сотрудничать с вузами.