Полпред Якушев назвал способ, как промышленникам преодолеть кадровый дефицит

Чтобы решить вопросы, связанные с кадровым дефицитом на промышленных предприятиях Урала, необходимо готовить специалистов со школьной скамьи. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
«Предприятиям необходимо активнее брать шефство над школами, колледжами, техникумами, вузами. Вместе прописывать учебные программы, предоставлять материальную базу и формировать стимулирующие меры для привлечения студентов», — цитирует слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства.
Ранее URA.RU писало о том, что полпред Владимир Якушев принял участие в пленарной сессии на тему технологического суверенитета. Мероприятие проходило в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. По словам Якушева, импортозамещение бросает новый вызов в части подготовки специалистов новых компетенций, и чтобы решать их, промышленники должны сотрудничать с вузами.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.